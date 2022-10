LVA RUS 22/23: San Lorenzo presentó indumentaria y plantel

Compartir

Linkedin Print

San Lorenzo vuelve a la élite del vóley masculino tras 18 años. Y lo hace a pura ilusión. Se notó este lunes en el Polideportivo Roberto Pando, durante el shooting de fotos previo a cada temporada, y también en la presentación oficial del plantel y de la nueva indumentaria para la Liga de Voleibol Argentina.

Los Matadores vivieron una gran fiesta en Boedo con la presencia de socios, socias, familiares, prensa y directivos. En este último rubro se dieron cita el vicepresidente Miguel Mastrosimone, el secretario Sergio Costantino, el intendente Juan Diego Fernández Castro y el mánager del equipo Guillermo Buzzo, y además asistieron Jorge Vivas, presidente de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), y Javier Ferreiro, propietario de NR, la nueva marca de ropa que vestirá al plantel.

En el inicio del evento, el vicepresidente Mastrosimone expresó lo importante que es para el club que los deportes sigan creciendo: “Esto es muy importante porque San Lorenzo siempre tiene que estar también al frente en los deportes federados”. A su vez, remarcó: “San Lorenzo no es sólo un club de fútbol, es un club social y dedicado a los deportes federados. Es un orgullo tener este equipo, con estos chicos que se han criado en San Lorenzo y dejan todo”. Por su parte, el secretario Costantino agregó: «Esto es fruto del trabajo en equipo. Tenemos que disfrutarlo».

En tanto, el director técnico Mariano Silberstein habló de lo que viene: “Estamos seguros de que vamos a estar a la altura y dar pelea. Estos jugadores están dejando todo en cada entrenamiento. Vamos a demostrar el próximo 3 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires lo que es San Lorenzo”. Por su parte, el capitán Manuel Quiroga tuvo palabras de agradecimiento no sólo para los directivos del club, sino también para todos los que acompañan a la disciplina en el día a día.

El conjunto de Boedo no para de crecer desde el 2013, año tras año superándose y logrando objetivos. Tal es así que en estos últimos tiempos cosechó cinco títulos: la Copa Chulo Olmo 2019, las ediciones 2017, 2019 y 2021 de la Copa Metropolitana y la Liga Nacional A2 en febrero pasado, logro que le permitió llegar a la elite nacional que empezará a protagonizar desde el próximo mes.

El regreso del Ciclón a la Liga llega también con la participación, después de una década, de 12 equipos. Junto a San Lorenzo competirán UPCN San Juan, Ciudad, River, Policial de Formosa, Obras de San Juan, Once Unidos de Mar Del Plata, UVT de San Juan, Paracao de Entre Ríos, Monteros de Tucumán, AMUVOCA de El Calafate y Defensores de Banfield.

Compartir

Linkedin Print