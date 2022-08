LVA RUS 22/23: tres refuerzos y un retorno para Once Unidos

Compartir

Luego de lograr la continuidad de la gran mayoría de su plantel semifinalista en la edición 21/22, Once Unidos sumó cuatro piezas más y está casi completo para la LVA RUS 22/23: el líbero Tomás Ruiz, que hace su regreso a la escena nacional, el central Nahuel García y el punta receptor Franco Ybars, además del retorno al club de Joaquín Aquindo tras una temporada en Francia.

Ruiz jugará su octava temporada en la máxima categoría del país y Once Unidos será su séptimo equipo, luego de una última experiencia en Gigantes del Sur y pasos previos en Obras, UNTREF y Deportivo Morón, entre otros. En el exterior jugó dos temporadas en el Bühl de Alemania y el desafío más reciente fue en Saint-Quentin Volley de Francia.

También del país galo viene Aquindo, que fue parte de Once Unidos en su debut en la elite (2020/2021) y recientemente vivió su primera liga en el exterior con las ropas de Maconnais, mientras que los dos fichajes restantes son novedad para la institución: Ybars tiene en su haber varias temporadas en el ascenso nacional y proviene de Ferro Carril Oeste, en tanto que García llega como parte del plantel subcampeón de Ciudad Vóley en la última LVA RUS.

Con estas incorporaciones, más la promoción al plantel superior del juvenil Aquiles Santeufemia y todas las renovaciones ya anunciadas, el total de jugadores del bando marplatense se eleva a 15, dejando la plantilla casi definida para la temporada que se aproxima.

