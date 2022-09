LVA RUS 22/23: UPCN con opuesto brasileño y otras tres llegadas

Compartir

UPCN San Juan Vóley sumó al opuesto brasileño Gabriel Santos para la ofensiva del equipo que afrontará la temporada 2022/23 de la LVA RUS. Además, el multicampeón argentino fichó al sanjuanino Juan Bucciarelli, quien será el otro opuesto del plantel, y a los receptores puntas Ignacio Espelt y Leandro Calvo.

Santos, de 25 años y 2,02 metros, viene de jugar en el Funvic Natal de la Superliga brasileña y UPCN lo conoció en el último Mundial de Clubes, ya que se enfrentaron en aquella ocasión. Se trata de un jugador joven con un brazo poderoso, ideal para el concepto de juego del conjunto sanjuanino. Santos, además de Funvic, disputó dos temporadas para el Fonte do Bastardo, de Portugal, y previamente para el Corinthians de Brasil.

Por su parte, Bucciarelli es un conocido de los sanjuaninos y en esta ocasión será parte de plantel de UPCN. El opuesto viene de jugar en el L’Illa Grau de la Superliga de España, mientras que en Argentina lo hizo para Obras de San Juan. De esta manera, en el rol de opuestos se da una renovación total con respecto a la temporada pasada, ya que en el equipo anterior habían actuado Federico Pereyra y Franco Cáceres.

Los fichajes no concluyen en estos puestos, ya que UPCN contrató por la punta a Espelt, quien estuvo jugando en España durante las últimas temporadas, también en el UBE L’Illa Grau, y en Argentina compitió para Obras y UNTReF. A su vez, otro de los hombres que incorpora en esa posición es Calvo, que llega desde Santa Cruz, integra la Selección Sub 23 y jugó en la categoría de ascenso con AMUVOCA y Ferro.

El conjunto sanjuanino ya cuenta con los armadores Sebastián Brajkovic y Mateo Bozikovich, los puntas Cristian Poglajen y Manuel Armoa Morel, el central Fabián Flores y los líberos Nicolás Perren y Matías Salvo.

