LVA RUS edición 2021/2022: con gigantes, cerrada la lista de inscriptos

La LVA RUS suma un integrante más para su edición 2021/2022 con el retorno a la competencia de Gigantes del Sur, el equipo que representa a la provincia de Neuquén. De esta manera, serán once los protagonistas de una nueva temporada de la máxima categoría de clubes de vóleibol del país, número que no se daba hace cuatro años.

UPCN San Juan Vóley, Ciudad Vóley, Obras de San Juan, UVT Vóley, Paracao Vóley, Defensores de Banfield, Once Unidos, Policial de Formosa, River Plate, Monteros Vóley y Gigantes del Sur componen por lo tanto la nómina de participantes de la LVA RUS 2021/2022.

La vuelta de Gigantes se materializó una vez finalizado el plazo de inscripción y prórroga de los diez equipos con derecho deportivo para la temporada actual. Fue entonces cuando, luego de un periodo de trabajo con los representantes de las diferentes instituciones que habían expresado su intención de incorporarse a la categoría, los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol determinaron la inclusión del combinado neuquino a través de una invitación especial (wild card) para la LVA RUS.

Gigantes se incorporó a la élite en la edición 2005/2006 a través del camino del ascenso y luego, en el ciclo siguiente, fue subcampeón a manos de DirecTV Bolívar. Con 15 apariciones acumuladas desde aquel entonces, esta LVA RUS significará su temporada número 16 en la primera división nacional.

Defensores trabaja

con plantel completo

Con la incorporación al grupo del refuerzo Antú Isso y el uruguayo Lucas Méndez, que repite del ciclo pasado, Defensores de Banfield ya cuenta con la totalidad de sus jugadores para afrontar el trabajo de pretemporada de cara a la LVA RUS 21/22.

El equipo conducido por Ricardo Bollonine atraviesa su segunda semana de entrenamiento rumbo a lo que será su segunda temporada en lo más alto del vóley nacional. “Comenzamos trabajando muy bien estas primeras semanas, con el laburo de pesas como prioridad y testeos a todos los jugadores. En la parte de pelota nos abocamos en principio al saque y pase y a los tiempos de ataque”, explicó el entrenador.

“Los objetivos para esta temporada es estar un escalón más arriba que la anterior; sumamos algunos refuerzos de jerarquía para brindarle mayor calidad al grupo”, agregó Bollonine, quien ya tiene la mira puesta en esta nueva campaña que se avecina.

Defensores ya confirmó todos los refuerzos y renovaciones para esta LVA RUS. Llegaron Isso, Ignacio Bernasconi, Ramiro Monesterolo y Lautaro Verdún, mientras que continúan en el grupo Méndez, Rodrigo Palumbo, Martín Adesflügel, Leonel Escudero, Nahuel Piñero, Franco Yaquemet, Bautista Chiesa, Lucas Herrera, Lautaro González y Matías Fusari.

