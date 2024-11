LVA RUS: se viene el tour 2 en Tucumán de Gimnasia

Este jueves dará inicio un nuevo Tour (2) de la Liga de Vóleibol Argentina, el torneo más importante del calendario ACLAV. Tendrá a Tucumán de Gimnasia como anfitrión en el Estadio Gabriel “Tompu” Díaz del Club Tucumán BB, ubicado en Suipacha 1160, San Miguel de Tucumán. Será de jueves a domingo y tendrá transmisión en Fox Sports de todos los partidos.

Jueves, sábado y domingo se disputarán 4 partidos, mientras que el viernes serán sólo 3 turnos de juego. En la jornada inicial, Waiwen y Vélez levantarán el telón a las 11hs. Más tarde, CEF 5 se medirá ante Boca (15hs), Ciudad ante San Lorenzo(18hs), y tendremos el debut del anfitrión, Tucumán de Gimnasia, ante River Plate (21hs).

El viernes contará con tres encuentros: el primero será Waiwen vs Defensores de Banfield a las 15hs. Luego será uno de los duelos del Tour entre Ciudad y CEF 5 (18hs). Cerrarán el viernes Vélez ante Monteros (21hs).

El sábado, San Lorenzo y Defensores de Banfield abrirán la jornada a las 11hs. Continuarán River ante CEF 5 (15hs), luego Vélez vs. Boca (18:00) y cerrarán la jornada el club anfitrión ante Monteros.

El último día empezará con River y Defensores (11hs) y continuará con Waiwen vs Boca (15hs), San Lorenzo vs Monteros (18hs) y cerrarán este Tour el Lobo tucumano ante Ciudad en un partidazo (21hs).

Las entradas para cada día se comprarán en las boleterías del Club Tucumán BB. Habrá distintas promociones a cargo del club anfitrión con abonos por los cuatro días o por uno. Las acreditaciones también quedan a cargo del club anfitrión, solicitandolas en este enlace.

Fixture del Tour 2

Jueves 28 de noviembre

11:00: Waiwen Vóley vs. Vélez Sarsfield

15:00: CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors

18:00: Ciudad Vóley vs. San Lorenzo

21:00: Tucumán de Gimnasia vs. River Plate

Viernes 29 de noviembre

15:00: Waiwen Vóley vs. Defensores de Banfield

18:00: Ciudad Vóley vs. CEF5 La Rioja

21:00: Vélez Sarsfield vs. Monteros Vóley

Sábado 30 de noviembre

11:00: San Lorenzo vs. Defensores de Banfield

15:00: River Plate vs. CEF5 La Rioja

18:00: Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors

21:00: Tucumán de Gimnasia vs. Monteros Vóley

Domingo 1 de diciembre

11:00: River Plate vs. Defensores de Banfield

15:00: Waiwen Vóley vs. Boca Juniors

18:00: San Lorenzo vs. Monteros Vóley

21:00: Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad Vóley