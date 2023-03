LVARUS 22/23: se cerró la Fase Regular y se vienen los Cuartos de final

Finalizó el séptimo y último tour de la LVARUS 22/23. Con AMUVOCA, El Calafate, como anfitrión, los partidos se dieron entre el 23 y 26 de febrero. Cada equipo jugó 3 partidos, donde se definieron los cruces. Además, tuvieron un día de turismo donde pudieron disfrutar del Glaciar Perito Moreno.

Al terminar el encuentro entre River y Once Unidos, se definieron los 8 clasificados y así los cruces de Cuartos de Final. El Estadio Pedro Estremador, Bariloche, será el encargado de recibirlos, entre el 5 y 9 de marzo.

1-8: Ciudad se quedó con el primer lugar. En este tour perdió el invicto, ya que ganó dos de tres partidos. Fueron victorias frente a Obras y Monteros, pero no pudo contra UPCN por 3 a 1. Su rival será Once Unidos, ya que se encuentra en la octava posición. Los ¨Marplatenses¨ necesitaban sumar para asegurarse los Play Off, venían de perder frente a San Lorenzo, su rival directo, y Paracao, pero el partido frente a River les dio el pase.

2-7: UPCN finalizó en la segunda posición. Ganó los tres partidos, el primero frente a Monteros, donde escaló en la tabla, y después frente a San Lorenzo y Ciudad. En séptima posición se encuentra River, quien sumó solo tres puntos en este tour, ganándole a UVT y perdiendo frente a Policial y Once Unidos.

3-6: En tercera posición quedó Monteros, quien como dijimos anteriormente perdió el segundo lugar tras la derrota frente a UPCN. Solo sumó tres puntos, ganandole a Defensores, ya que también perdió con el primero, Ciudad. El sexto, Defensores, llegó a conseguir 6 puntos, frente a AMUVOCA y Obras, pero no le alcanzó para llegar a la quinta posición.

4-5: Se cree que será el cruce más parejo, Policial en la cuarta posición y Paracao quinto. Ambos terminaron con un buen envión ya que sumaron los 9 puntos cada uno. Este cruce, será el encargado de abrir el juego en Bariloche, y también es el primer confirmado que se televisará por Tyc Sports, en el segundo partido de la llave, el martes 7 de marzo.

Por el lado de los de abajo, San Lorenzo (20) y Obras (15) lograron mantener la categoría, mientras que UVT (11) y AMUVOCA (7) descendieron.

Relacionado