Lyon se bajó de la negociación por Gonzalo Montiel y por ahora se queda en River, pero apareció otro interesado por Enzo Pérez

Será una buena o una mala noticia? Deportivamente, sin dudas que será positiva. Lyon se bajó de la negociación por Gonzalo Montiel y el lateral, por ahora, continuará vistiendo la banda roja. Para la economía del club, en cambio, eran billetes frescos. En definitiva, se esperaban 8.500.000 euros por el pase del joven nacido hace 24 años en González Catán.

Hace tiempo que Montiel, habitualmente convocado por Lionel Scaloni a la Selección, está en la órbita de los principales ojeadores de Europa. Las charlas con su representante, Pablo Sabbag, quedaron stand-by. Había sonado en Roma, pero el club de la capital italiana contrató a Bryan Reynolds.

Los franceses no quisieron avanzar no solamente por el valor del mercado; también, porque saben que Montiel quedará libre en seis meses.

De cualquier modo, la idea del jugador no es irse por la puerta de atrás. Habrá conversaciones para una renovación del contrato que le permita a River conseguir dinero por su ficha.

En tanto, otro club europeo volvió a la carga por Enzo Pérez. El mendocino le había bajado el pulgar al Trabzonspor de Turquía. Sin embargo, su agente entabló charlas serias con Celta de Vigo. A Eduardo Coudet, técnico del conjunto español, le encanta el volante y sueña con un mediocampo en el que comparta cartel con Augusto Solari, recientemente incorporado desde Racing.

Asimismo, Marcelo Gallardo espera reforzar la mitad de la cancha. Y pidió a un jugador que no estaba en los planes de nadie. Se trata de Agustín Palavecino, diestro, enganche de 24 años, primo de Erik Lamela, que juega en Deportivo Cali. La mitad del pase es propiedad de los colombianos y el resto, de Platense. Hay negociaciones en marcha.

