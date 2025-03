Macabro: hacía refacciones en el fondo de su casa en Pinamar y encontró más de 10 cráneos humanos

Un descubrimiento inquietante sacudió este sábado a la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, cuando el propietario de una vivienda encontró varios cráneos humanos mientras realizaba refacciones en el patio trasero de su casa. En el lugar además se hallaron restos óseos de animales. Las autoridades comenzaron a investigar el origen y la antigüedad de los huesos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hallazgo ocurrió en las primeras horas de la tarde y tuvo lugar en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Argel y Ayacucho. Según pudo saber Infobae, el dueño de la propiedad, quien estaba removiendo arena en el fondo de su terreno, fue quien dio aviso a las autoridades tras descubrir los restos óseos.

Minutos después, efectivos de la Comisaría N°2 de Ostende, la Sub DDI local y dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Pinamar acudieron al lugar para colaborar en las tareas iniciales junto al personal de la Policía Científica, que hasta el cierre de esta nota continuaba trabajando en el sitio para recolectar evidencia y realizar las primeras pericias.

Fuentes oficiales comunicaron que, hasta el momento, se habían contabilizado 12 cráneos humanos, aunque no se descarta que puedan encontrarse más restos a medida que avancen las excavaciones. Además, se identificaron huesos de animales en el mismo patio. Según las fuentes, los restos parecen ser de “muy vieja data”, aunque esto deberá ser confirmado mediante análisis especializados.

El descubrimiento abrió múltiples interrogantes sobre cómo llegaron allí y cuál es su procedencia, y la Justicia ya trabaja para esclarecer el hecho. Una de las hipótesis preliminares sugiere que podrían estar relacionados con rituales umbanda. “Se especula que pueden ser restos sustraídos de algún o algunos cementerios para practicar umbandismo, porque hay restos de animales también. Es una de las hipótesis más plausibles”, indicaron desde la investigación a este medio.

Hace menos de un mes se produjo un descubrimiento similar en la ribera del partido de Quilmes, donde la Policía Bonaerense encontró más de 20 cráneos humanos junto a uno de plástico.

El hallazgo ocurrió el 6 de febrero pasado en la playa ubicada en la rotonda de las calles Cervantes y Echeverría, tras la alerta de un automovilista que circulaba por la zona. Según el reporte policial, agentes que realizaban un patrullaje a pie fueron advertidos por un hombre sobre la presencia de los restos óseos en la arena. Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la existencia de los cráneos y resguardaron la escena.

Una testigo del barrio, identificada como P.G.M., de 49 años, declaró que la noche anterior, alrededor de las 23, observó a un grupo de personas practicando lo que parecía ser un ritual vinculado a la religión umbanda en el lugar del hallazgo.

Sin embargo, la investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Quilmes no ha encontrado hasta ahora elementos que vinculen los restos con estas actividades.

Por lo pronto, expertos del área de antropología forense de La Plata trabajan para determinar el sexo y la identidad de las personas a las que les pertenecía cada cráneo.