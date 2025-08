Macabro hallazgo en Salta: un grupo de chicos encontró un cadáver en un baldío

Un grupo de menores que jugaba al fútbol en un terreno baldío de la zona sur de la ciudad de Salta encontró el cuerpo sin vida de un hombre en la tarde del viernes, lo que derivó en un operativo policial y forense de amplio despliegue. Sospechan que sería un hombre de 35 años desaparecido hace un mes.

El descubrimiento se produjo en un predio abandonado donde anteriormente funcionaba un vivero conocido como El Griego, ubicado en cercanías de la avenida Ex Combatientes de Malvinas.

El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 19 horas, cuando los menores ingresaron al predio para recuperar una pelota que se había desviado del improvisado campo de juego. Al toparse con la escena, los chicos alertaron rápidamente a vecinos de la zona, quienes procedieron a contactar al sistema de emergencias a través del 911.

A los pocos minutos, efectivos de la Policía de la Provincia y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes (Samec) arribaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre.

Según confirmaron fuentes oficiales, se trataría de una persona de sexo masculino de alrededor de 40 años. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hace presumir que llevaba varios días en el sitio antes de ser descubierto.

El caso quedó en manos del fiscal penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, quien dispuso una serie de medidas inmediatas con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Entre las acciones ordenadas se incluyó la intervención de especialistas de Criminalística y de Medicina Legal de la Policía, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo.

La tarea forense también contempló el levantamiento de pruebas por parte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para establecer con precisión las causas del deceso.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta contar con los resultados definitivos de la autopsia.

El fiscal González señaló que uno de los objetivos prioritarios es lograr la identificación fehaciente de la víctima. Para ello, se trabaja en coordinación con el Registro de Personas Desaparecidas y Extraviadas, mientras se continúa con la recolección de testimonios y evidencias en la zona.

Hasta el momento, se cree que el cuerpo sería de un hombre que desapareció hace un mes. El hombre con el que se vincula el cadáver es Álvaro Roberto Federico Paz, de 35 años, de quien no se sabía nada desde el 26 de junio.

A pesar de que las sospechas y las características, a priori, coinciden, restan realizar los estudios post mortem para confirmar que se trate de él. Los mismos se realizarán durante el fin de semana, le confirmaron a Infobae.