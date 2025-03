Macarena Romero dejó el PRO y se sumó a la Libertad Avanza: «Lo hice por convicción»

La concejal Macarena Romero dialogó con el Grupo de Medios TVO para explicar su reciente decisión de pasar del PRO a la Libertad Avanza, un movimiento que la lleva a formar un bloque conjunto con su par, Marcelo Ocampo. Esta transición política en la arena local ha generado expectación, dado que no solo implica un cambio de espacio político, sino también un alineamiento con el proyecto que lidera Javier Milei a nivel nacional.

Romero comenzó su intervención destacando las similitudes entre el PRO y la Libertad Avanza. “Yo formaba parte del espacio del PRO y tenemos que decir que entre el PRO y la Libertad Avanza tenemos más similitudes que diferencias”, sostuvo la concejal. Según su visión, las divergencias entre ambos sectores radican principalmente en la forma en que se han ejecutado las políticas durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Javier Milei.

La concejal afirmó que su decisión no fue repentina, sino que fue una reflexión que venía madurando desde hace varios meses. «Esto lo venía pensando hace varios meses, incluso también es de público conocimiento que muchos funcionarios del PRO se fueron a la Libertad Avanza», explicó, haciendo referencia a la migración de figuras políticas que se ha observado tanto a nivel nacional como local. En este contexto, Romero señaló que, a nivel local, conversó con el concejal Marcelo Ocampo, y juntos decidieron conformar un bloque conjunto dentro del nuevo espacio político.

Una de las aclaraciones más importantes que realizó Romero fue que su cambio no tiene motivaciones personales ni de interés electoral. “Quiero dejar en claro que yo solo integro este espacio por convicción. Yo comencé como concejal hace un año y en estas circunstancias no tengo que renovar bancas, ni me presento como candidata a nada. Es así que mi cambio es netamente por una cuestión de convicción porque creo en estas ideas y en el proyecto que lleva adelante Javier Milei», afirmó con firmeza.

Además, la concejal remarcó que el motivo de su decisión está ligado a su creencia en el proyecto que, según ella, debe replicarse a nivel provincial y municipal. «Tenemos que trabajar en base al proyecto que lleva adelante Javier Milei, que lo tenemos que replicar en la provincia y el municipio sobre todo», agregó.

Con respecto a los pasos futuros, Romero señaló que la idea es afiliarse al partido de la Libertad Avanza, que en Formosa tiene como máximo referente al diputado Gerardo González. Esta nueva afiliación representa una alianza formal con el espacio que busca llevar adelante los principios de la libertad económica, la descentralización del poder y una visión más liberal para el país.

Este cambio de bloque también pone de manifiesto la dinámica política local y nacional, donde las decisiones de los dirigentes políticos se están reconfigurando a medida que se acercan las elecciones de 2023. Con la integración de Romero y Ocampo en el mismo bloque, la Libertad Avanza gana representación en el Concejo Deliberante, un paso que podría modificar el escenario político en la provincia de Formosa.