Macarrón lloró en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso: «Si no me suicidé es por mis hijos»

Marcelo Macarrón llegó ayer por la mañana a los tribunales de la ciudad cordobesa de Río Cuarto para participar de la segunda audiencia del juicio que lo tiene como único imputado, acusado de ser el instigador del crimen de su esposa, Nora Dalmasso ocurrido hace 15 años en noviembre de 2006. ”Estoy destruido; pensé varias veces suicidarme”, sostuvo el viudo, quien tras declarar unos 20 minutos dijo que se sentía mal e interrumpió su exposición.

“No doy más. Son muchos años”, fue la última frase que logró expresar Macarrón. Fue la primera vez que habló frente al tribunal, el fiscal y los jurados populares y se lo notó quebrado emocionalmente como nunca antes se lo había visto en público. Y subrayó: “Es descabellado pensar que yo sea un asesino y que contraté a un asesino”.

El médico, cuyo testimonio era el más esperado de esta segunda audiencia del debate, dijo que desde que mataron a su esposa su vida “no tiene paz” y tampoco la de sus hijos, tras lo cual indicó que todo el grupo se encuentra todavía bajo tratamiento psicológico por todo lo que ocurrió. “Hubo días en los que no podía levantarme por la medicación y por lo que pasó”, añadió Macarrón.

Por último, el viudo insistió con que no es un “empresario poderoso” y lamentó que toda la situación lo haya afectado profesionalmente. “Por la medicación sufro de temblores y mi gran pasión que es operar no puedo hacerlo solo, necesito asistencia de otra persona”, señaló Macarrón, que además afirmó que vive solo de sus ingresos como médico.

Además de Macarrón, el jurado escuchará también los testimonios de dos vecinos vinculados al hallazgo del cuerpo de la víctima y un policía que fue el primero en tomar contacto con la escena del crimen tras la denuncia.

La afirmación del viudo de Dalmasso ayer antes de empezar a ser juzgado fue uno de los puntos salientes de la apertura del proceso. Ante la prensa, Macarrón tildó de “mamarracho” el expediente elevado a juicio en 2019 por el fiscal Luis Pizarro bajo la carátula de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

No obstante, también se mostró con “expectativas buenas” con respecto a su situación procesal, a pesar de considerar que “es muy difícil” poder esclarecer el crimen de su esposa “después de tantos años”.

La acusación del fiscal

contra Marcelo Macarrón

Unos minutos antes de las 10 de la mañana el fiscal Julio Rivero hizo su alegato de apertura y sostuvo que va a probar que a Nora Dalmasso la mató una sola persona mientras estaba dormida, después de haber pasado la noche reunida con un grupo de amigas.

“El móvil no es sexual sino que fue personal”, sostuvo Rivero en su acusación, después de aclarar que la noche del crimen la víctima no esperaba la visita de nadie en su casa. “Yo les puedo asegurar que Nora no supo quién la mató, que el asesino no era un loquito”, remarcó.

Los hijos defendieron

a su padre

Facundo y Valentina, hijos del acusado, acompañaron ayer a Macarrón al ingreso a la sala de audiencias y después reforzaron el apoyo con una manifestación que encabezaron, junto a familiares y amigos, en los tribunales donde ocho jurados populares y los jueces técnicos dela Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de la ciudad de Rio Cuarto empezaron este lunes a juzgar a su padre.

Allí los hijos del viudo anunciaron que cuando declaren en la causa, probablemente la próxima semana, presentarán pruebas sobre el sospechoso del homicidio al que “nunca investigaron”. Al respecto, Valentina había adelantado a Télam que se trata de un empresario que era amigo de la familia.

“Hemos aportado un montón de pruebas sobre el sospechoso del crimen que nunca se valoraron ni se investigaron”, dijo al referirse a la persona que apuntan como el autor del crimen, y remarcó que su papá es “inocente”.

En la misma línea se expresó su hermano Facundo y aseveró que “desde el punto de vista lógico y jurídico, jamás se puede llegar a una sentencia condenatoria” porque “la acusación no tiene ningún sustento probatorio. No tiene respaldo de hechos objetivos que justifiquen que mi padre esté hoy sentado en el banquillo de los acusados”.

El crimen de Nora Dalmasso

El cuerpo sin vida de Nora fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto, y, según los informes forenses, la mujer fue asesinada mediante una asfixia mecánica utilizando en cinturón de la bata de baño ajustado como doble lazo alrededor del cuello.

Según el fiscal Pizarro, como parte del plan criminal, el asesino “ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona”.

