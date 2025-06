Macri alentó el acuerdo con La Libertad Avanza en PBA

Después de un largo silencio posterior a la derrota del PRO en las elecciones porteñas, el expresidente Mauricio Macri alentó la posibilidad de que su partido confluya con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, para los comicios provinciales de septiembre y los nacionales de octubre.

“El partido le ha dado un mandato a Cristian Ritondo [responsable del PRO bonaerense] para que llegue a un acuerdo razonable con La Libertad Avanza para las elecciones”, afirmó Macri este mediodía en el foro Energía Chubut 2025, organizado por su gobernador Ignacio Torres, que pertenece a las filas del partido amarillo.

El exmandatario reiteró que su partido seguirá apoyando a la administración de Javier Milei, tal y como hicieron desde diciembre de 2023. “Si hay algo importante que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente como nunca antes en la historia de la Argentina a un Gobierno del que no formamos parte”, ponderó, agregando que lo hicieron “porque la prioridad ha sido la gente, salir de la híper a la que nos habían condenado, criminalmente, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y demás. Eso no ha cambiado en absoluto”.

Al respecto del principio de acuerdo al que se llegó en la semana pasada en una reunión entre ambas cúpulas partidarias, Macri explicó: “Hemos vuelto a hablar estos días y la prioridad para el PRO va a ser ayudar a que este gobierno tenga éxito, entendiendo que tiene métodos distintos a los nuestros, que tienen una concepción institucional distinta, pero sabiendo que primero hay que afianzar la estabilidad económica”.

“No es fácil, estamos recién en el comienzo; soñamos con llegar a una inflación de un dígito, y todavía vamos por la de un dígito mensual. Este es un camino que todavía queda por recorrer y necesitamos generar más confianza en el mundo”, dijo, al respecto de la marcha económica y política de la gestión nacional.

Y agregó: “En esa línea, nuestro presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, interpretando la demanda de nuestros votantes de que ayudemos a que a este gobierno le vaya bien y terminar con la destrucción criminal que está haciendo el kirchnerismo en la provincia, le ha dado un mandato a Cristian Ritondo para que llegue a un acuerdo razonable con La Libertad Avanza para la elección en la provincia de Buenos Aires”.

Macri habló de que una eventual victoria electoral este año no va a terminar de materializar el “cambio” que tanto habla. “Es algo que estamos conquistando y no va a alcanzar con este gobierno ni con el que viene”, afirmó, para agregar que requiere que de “varios gobiernos consecutivos” para terminar de consolidar una imagen y credibilidad en el mundo “que nos permita sentarnos entre los que realmente conducen el mundo. La potencialidad la tenemos, pero requiere tiempo”.

“Volver a construir no es fácil, pero estoy convencido de que vamos a poner nuestra cuota de esfuerzo y de aporte para que esto vaya dando resultados positivos. Insisto, la prioridad es que a este gobierno le vaya bien, porque hay mucha gente que todavía la está pasando muy mal, que está poniendo el hombro. La recuperación llega por algunos lugares y otros no, como siempre después de tanta destrucción”, concluyó en su panel moderado por el empresario Eduardo Braun.