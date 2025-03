Macri apuntó a Milei: «Transformaron un proyecto de país en uno de poder»

El expresidente Mauricio Macri reapareció este viernes en un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba y le marcó la cancha a los hermanos Milei, a quienes acusó de haber «transformado un proyecto de país en uno de poder».

Macri volvió a mostrarse desilusionado por la poca participación que tanto él como su gente de confianza tuvo en la toma de decisiones de un Gobierno al que apoyó abiertamente en el balotaje de 2023.

«Lo de trabajar juntos nunca existió. Terminó siendo un rescate cada vez que ellos estaban al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio. Y hasta ahora siete distrititos se cerraron y en los siete vamos separados por decisión de La Libertad Avanza», se quejó.

Al hablar de los comicios, además, y consultado sobre si tiene previsto postularse, lo negó terminantemente: «No es mi idea, prefiero estar ayudando a otros para que tomen la posta».

Sobre los encuentros que mantuvo con Milei en Olivos, reveló que no volvieron a repetirse en el último tiempo.

«Hace meses que ya no hay milanesas con el Presidente, desde antes del verano», contó sobre la ausencia de diálogo con el libertario, y apuntó contra la secretaria general de la Presidencia: «Si Karina Milei piensa que su enemigo es el Pro, está equivocada».

Para Macri, el Triángulo de Hierro que conforman los hermanos Milei y Santiago Caputo «transformaron un proyecto de país que lo entusiasmaba en un proyecto de poder».

«Y en un proyecto de poder te cerrás, querés tener el control de todo y eso se convierte en un proceso en el que escuchás menos, te encerrás y te volves intolerante a la crítica», agregó.

Al marcar errores de la actual administración, reprochó la falta de gestión y de negociación para llevar adelante distintos proyectos.

«No haber hecho una sola concesión en un tercio de Gobierno y tener las rutas con esos pozos… dáselas al sector privado, las empresas están dispuestas, y mientras viajamos seguros. Hay muchas cosas para mejorar», criticó..

«Yo he tratado de hablar poco, pero ahora en campaña vamos a hablar un poco más», avisó.