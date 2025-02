Macri apuntó contra el Gobierno por la Hidrovía y anticipó que le responderá a Santiago Caputo

El ex presidente Mauricio Macri habló sobre las acusaciones que hizo el Gobierno sobre el sabotaje a la licitación por la concesión de la Hidrovía, donde transita el 80% de las exportaciones argentinas. La denuncia el hizo el titular de la Agencia de Puertos, Iñaki Miguel Arreseygor, ante una comisión de Diputados. Por el caso responsabilizó al titular del PRO y al ex ministro Guillermo Dietrich.

Durante una rueda de prensa, Macri reconoció que se tomó “a mal” las acusaciones presentadas en el Congreso y adelantó que la próxima semana dará una respuesta formal a Santiago Caputo, el asesor presidencial al que responsabilizó por la denuncia. “Manda a contestar a uno de los impresentables que integra esa comisión acusándonos a nosotros de algo que ellos fallaron”, expresó notablemente molesto.

En otra parte de la conferencia, el líder del PRO dijo que Caputo “es el que está detrás de esa la comisión trucha que se armó para la Hidrovía, también haciendo un sobre costo monumental para los productores”. Y agregó: “Fracasó la licitación. La única licitación que organizaron en un año y medio por intentar que no haya competencia”.

“Cuando lo hemos hecho nosotros en nuestro gobierno, fueron cientos y miles de licitaciones de las cuales nunca alguien impugnó un pliego. Nunca. Siempre se competió, se adjudicó, se terminó, y el que no terminó pagó la multa y la reemplazó una empresa”, insistió.

En ese sentido, Macri reprochó que el PRO fue el único partido que en las elecciones del 2023 estuvo “para ayudarlos en la segunda vuelta a ganar, fiscalizar y darle gobernabilidad durante todo este casi año y medio”. “Hasta ayer mismo haciendo respetar la institucionalidad y que no se cree una comisión investigadora para investigar algo que tiene que investigar la justicia”, manifestó en referencia al Senado.

“Y acá le preguntaría al presidente Javier Milei de dónde caen todos esos elogios a mi persona y a nuestro Gobierno, del PRO, si todo el tiempo lo único que recibimos son destratos, descalificaciones, falta de respeto al partido a algunos dirigentes, ahora incluyendo a mí también”, añadió.

La Comisión de Transportes de la Cámara baja abordó ayer por la tarde la situación del mantenimiento, modernización y ampliación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay–Paraná), en un encuentro cargado de tensión, en el que expuso el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

“Fuimos testigos de una operación sin precedentes orquestada, lamentablemente, desde equipos técnicos que supieron ser parte del gobierno (…) El ex ministro de Guillermo Dietrich, el ex presidente Mauricio Macri”, afirmó Arreseygor, que también habló de medios y estudios de abogados.

“Hubo una mano misteriosa a último momento que presionó a todos los actores para que no se presenten. De parte de las empresas, eso constituye un delito que Defensa de la Competencia está investigando. De parte de actores políticos y no políticos, eso constituye el delito de traición a la Patria, que las vamos a denunciar”, afirmó.

“Acá perdió el productor por una mezquindad política de un grupo de vivos que decidió sabotear un procedimiento para ver si tenía forma de echar mano de esto más adelante. Se llenaron la boca hablando de que tenían pliegos fantásticos, pero nunca nadie nos contactó para traernos ninguna de las propuestas”, consideró el funcionario y resaltó: “Lo que terminamos viendo es un sabotaje que perjudica al productor”.

Las acusaciones se conocen poco después de la decisión del gobierno de Javier Milei de dar de baja la licitación debido a que solo se presentó una empresa. Se trata de DEME, una compañía de infraestructura de origen belga que durante todo el proceso había estado denunciado maniobras de direccionamiento.