Macri reapareció para intentar alinear a Pro y se refirió al momento del Gobierno

n medio de la crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, el titular de Pro, Mauricio Macri, reapareció este martes para encabezar un encuentro con candidatos a diputados y senadores nacionales de su partido que competirán en las próximas legislativas del 26 de octubre. Se mostró cauteloso frente las turbulencias económicas y reconoció un distanciamiento con Milei. “Hace más de un año que no hablamos”, puntualizó el expresidente.

Después de la crisis cambiaria que sufrió la Casa Rosada, el expresidente Macri pidió “prudencia” apenas ingresó a la sede partidaria de Pro, ubicada en Balcarce 412, en el centro porteño. Bajó un mensaje similar puertas adentro, para su tropa.

Tan pronto como concluyó el encuentro con los postulantes de Pro, Macri volvió a enfrentar los micrófonos. Reiteró que hay que mantener la cautela porque el Gobierno enfrenta un “desafío cambiario”. Ese sentido, subrayó que prefiere ser “respetuoso” y “aportar tranquilidad”. Consideró que el equipo económico de Milei, que encabeza Luis Caputo, exfuncionario de la gestión de Cambiemos, “entiende” cómo se puede “sortear el problema”. Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a juntarse con Milei ante un eventual llamado al diálogo, Macri remarcó que hace tiempo no se ven con el Presidente.

“Hace más un año que no hablamos”, lanzó. No obstante, dejó en claro que está “a disposición” para “ayudar al país”.

Macri dio libertad de acción a los jefes de Pro en todo el país para definir alianzas, por lo que hoy recibirá a dirigentes que comparten listas con La Libertad Avanza (LLA), como Diego Santilli, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba o Florencia de Sensi, o que enfrentarán a candidatos de Milei en la competencia del 26 de octubre, que se convirtió en una escala decisiva para la Casa Rosada.

“Estamos apoyando y vamos a ayudar al Gobierno porque el país tiene que salir adelante”, puntualizó Santilli, escoltado por Ritondo.

Ambos se mostraron optimistas respecto de las posibilidades de LLA de salir airoso de la elección de octubre. “Hay que ganar el país”, remarcaron. Ritondo apuntó contra la oposición del peronismo, al que adjudicó ostentar una actitud “desestabilizadora”. Los dos se fueron raudamente porque tenían prevista una reunión en la Casa Rosada vinculada a la campaña electoral de Buenos Aires.

Puertas adentro, los emisarios bonaerenses deslizaron que desearían que exista más coordinación con LLA a la hora de hacer campaña. Internamente, los popes de Pro lucen preocupados sobre la performance que tendrá el frente oficialista en Buenos Aires. Sospechan que el perfil de José Luis Espert, el postulante promovido por Milei, no seduce al electorado del conurbano. “Desde el Gobierno no nos escuchan; no hay campaña”, admitió uno de los referentes de Pro.

Los representantes de La Pampa o Tierra del Fuego también se quejaron por el rol secundario o las escasa participación que tienen en la campaña. “Pareciera que los de Pro tenemos lepra”, graficó uno de los asistentes.

Macri apeló a una metáfora para criticar el destrato a su partido, pero sugirió no agitar el clima político y esperar a la elección del 26 de octubre. Quienes lo conocen admiten que asume que tarde o temprano deberá definir el papel que tendrá su partido a partir del 10 de diciembre. ¿Aliado sin objeciones u oposición “constructiva”?

Como la convocatoria se limitó a candidatos o autoridades provinciales, Macri no se cruzó con la diputada nacional Silvia Lospennato, quien tuvo la semana pasada un fuerte encontronazo con Ritondo, el jefe de bloque de Pro, por haber votado en contra de los vetos de Milei a las leyes que incrementan las partidas destinadas a las universidades y el hospital Garrahan. Hoy la legisladora tenía actividad en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tampoco asistió María Eugenia Vidal, que expresó sus diferencias con respecto al pacto electoral con los libertarios.

El encuentro de hoy fue organizado por Facundo Pérez Carletti, secretario general de la fuerza y uno de los retadores de LLA en Santiago del Estero, terruño de Gerardo Zamora. Macri dio una charla, escuchó el estado de situación de la campaña en cada distrito y se sacó una foto junto a los candidatos a diputados y senadores de Pro en todo el país.

Es muy probable que el macrismo pierda poder de fuego en el Congreso a partir de diciembre. Es que 21 integrantes de la bancada que lidera Ritondo terminan su mandato. En Pro estiman que perderán al menos diez escaños. Y es un incógnita el futuro de los legisladores que responden a Patricia Bullrich. ¿Seguirán en el espacio de Pro o armarán un bloque propio?

Entre tanto, Alfredo de Angeli (Entre Ríos) y Guadalupe Tagliaferri (CABA) dejarán el Senado. En ambos distritos, los macristas confluyen con LLA, que impuso los candidatos para la Cámara Alta. Es decir, Pro perderá las dos bancas y quedará con cinco representantes.

También concurrieron los aspirantes Antonela Giampieri (CABA); Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Betiana Fernández (Tierra del Fuego) y Alicia Fregonese (Entre Ríos). La diputada Ana Clara Romero (Chubut) se conectó vía zoom. Además de Ritondo, participó el secretario de gobierno de la Ciudad, Ezequiel Sabor, quien se ocupó de negociar el pacto con LLA en el territorio porteño.

Una de las ausencias más notables fue la de Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, quien está al frente de la lista del radical Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas). Scaglia, quien está en sintonía con la postura de Vidal o Lospennato en el mundillo de Pro y tiene una mirada crítica sobre la gestión del Gobierno, tenía compromisos en su distrito.

Hasta la ruptura en Río Negro, LLA y Pro compartían un frente electoral en diez de los veinticuatro distritos del país. Por ejemplo, competirán juntos en Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Misiones. Y se enfrentarán en Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y San Juan, entre otros.

El vínculo con Milei

Macri regresó al ruedo después de una semana negra para Milei, aliado de Pro en la Capital y en la provincia de Buenos Aires o Entre Ríos, entre otros distritos. Ayer, el fuerte respaldo que recibió el Presidente del gobierno de Donald Trump le dio oxígeno a la administración libertaria, que sufrió una corrida cambiaria después del contundente revés que recibió en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El triunfo del kirchnerismo, que le sacó una ventaja de 13 puntos a LLA, en el distrito más decisivo del país sembró interrogantes sobre el nivel de adhesión popular al proyecto de Milei.

Pese a que quedó debilitado por el golpe en Buenos Aires, el Gobierno confía en revertir su imagen y mejorar su performance en la contienda nacional de octubre. Para contener la fuga de votos y enviar una señal al sector del electorado que de referencia en Pro, Guillermo Francos y Patricia Bullrich abogaron en los últimos días por retomar el diálogo con Macri. No obstante, por ahora Milei, quien se encuentra en los Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump, aún no hizo una convocatoria formal al titular de Pro.

El sábado último, en diálogo con Radio Mitre, Milei reconoció el distanciamiento con Macri, pero dijo que hay “puentes”. Es más, valoró la postura institucional de Pro frente al proyecto de presupuesto 2026 que el Presidente envió al Congreso. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, sostuvo Milei. Y añadió: “Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan”.

En un mensaje que publicó el martes pasado en la red social X, el partido de Macri había ratificado su respaldo al equilibrio fiscal, el corazón del programa económico de Milei, y calificó como una señal de madurez institucional el tratamiento del presupuesto. A su vez, remarcó que el país necesita “reglas claras”. De esa forma, Macri quiso reiterar que el modelo de Milei requiere mayor institucionalidad para generar seguridad jurídica, clave para atraer inversiones.

“No es momento de poner reparos, sino de acompañar”, insistió De Andreis, mano derecha de Macri y uno de los dirigentes de Pro que integra la lista de LLA en la Capital.