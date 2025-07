Macri se reencontró con Trump en la final del Mundial de Clubes

El titular del PRO, y presidente de la Fundación FIFA, viajó a Estados Unidos para ver la final entre Chelsea y PSG y mantuvo un encuentro con el mandatario local, que también presenció en Nueva Jersey la consagración del equipo londinense

El titular del PRO y de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, posteó en su cuenta de la red social X una foto en la que aparece conversando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a sus respectivas esposas.

“Reencuentro con @realDonaldTrump y Melania en la final del Mundial de Clubes, hoy en Nueva Jersey”, escribió el ex presidente argentino y acompañó el texto con una foto en la que se ve a Trump de perfil, mientras le habla al propio Macri, que, sonriente, parece acercarse para escucharlo mejor.

En la imagen, también de perfil, aparecen la ex modelo Melania Trump, primera dama estadounidense, y de frente, a Juliana Awada, esposa del político y empresario argentino. Ambas mujeres lucen atentas a la conversación que, a decir de los rostros, se intuye en tomo amistoso y simpático, acorde a la relación que tienen Trump y Macri desde hace décadas.

El encuentro ocurrió en el estadio MetLife, en el contexto del partido que Chelsea le ganó al PSG para quedarse con el título del Mundial de Clubes en Norteamérica.

La última vez que Trump y Macri habían mantenido un encuentro público fue en 2022, durante una visita el argentino hizo a los Estados Unidos. Aquella vez compartieron un almuerzo en la residencia que el empresario y político estadounidense tiene en Mar-a-Lago, en Palm Beach.

En ese momento, ambos habían dejado de ser presidentes de sus países, pero la reunión sirvió para confirmar la buena relación que comparten desde hace décadas, tanto en el ámbito empresarial como político.

Trump y Macri se han llamado mutuamente “amigos” en más de una ocasión. Producto de esa buena sintonía es que el gobierno de los Estados Unidos fue uno de los principales apoyos que tuvo el gobierno de Cambiemos en 2018 al momento de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo por más de 50 mil millones de dólares, el más importante de la historia del organismo y que excedía largamente el tope al que podía acceder la Argentina.

Macri lleva días en Nueva York y parece alejado de las definiciones políticas que debe asumir su partido de cara a las elecciones legislativas bonaerenses (en septiembre, donde irá en una alianza con La Libertad Avanza) y las nacionales de octubre. Antes de este encuentro con Trump se habían conocido fotos del titular del PRO junto al presidente de FIFA, el italiano Gianni Infantino, y su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En tanto Trump, a quien no se le conoce gusto por el fútbol (que en EEUU llaman “soccer”), presenció la final del Mundial de Clubes y una vez finalizado el partido entregó las medallas a los jugadores y el trofeo de campeón al capitán del Chelsea, Reece Lewis James. El partido ocurrió el mismo día en que se cumplió un año del intento de asesinato que sufrió durante un acto proselitista en Pensilvania.

También se lo vio muy sonriente con el arquero español del equipo londinense, Robert Sánchez, en la entrega de medallas. Trump, y su esposa Melania, observaron el partido desde un palco, junto a Infantino. Al presidente estadounidense se lo vio “bailar” durante el espectáculo del entretiempo, que tuvo a J Balvin y Coldplay entre lo más destacado.

Trump y la primera dama Melania Trump viajaron desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, a East Rutherford, a 64 kilómetros de distancia, para ver el partido final.

Según reportó la agencia de noticias AP, Trump fue recibido con vítores a su llegada al estadio justo antes de la actuación musical previa al partido a cargo de los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini. Recibió algunos abucheos cuando apareció brevemente en la megapantalla del estadio. El presidente saludó a la multitud mientras él y su comitiva llegaban al palco de lujo del estadio.

Otros invitados en la suite presidencial fueron la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Transporte Sean Duffy, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, la leyenda de la NFL Tom Brady y el magnate de los medios Rupert Murdoch. En ese estadio, el MetLife, se jugará la final del Mundial 2026 dentro de aproximadamente un año.

Los eventos deportivos han constituido la mayor parte de los viajes de Trump por Estados Unidos desde que asumió el cargo este año. Además de su visita este fin de semana al torneo de fútbol, ha asistido al Super Bowl en Nueva Orleans, a las 500 Millas de Daytona en Florida, a combates de la UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, y al campeonato de lucha libre de la NCAA en Filadelfia.

El presidente, que tiene una cálida relación con Infantino, ha dicho que planea asistir a varios partidos del torneo de la Copa del Mundo del próximo año que se celebrará en estadios de Estados Unidos, Canadá y México.