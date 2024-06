Macron convocó a legislativas anticipadas

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones para el 30 de junio y el 7 de julio tras la derrota en los comicios europeos de este domingo.

En las elecciones legislativas arrasó la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de la histórica líder Marine Le Pen.

”No podría seguir, al término de esta jornada, mirando hacia otro lado. A esta situación se añade además la fiebre que ha contagiado el debate público y parlamentario en nuestro país”, dijo Macron, en una alocución televisada desde el Palacio del Elíseo, sede de gobierno.

“Es por ello, que, después de haber procedido a las consultas previas del artículo 12 de nuestra Constitución, decidí devolver la palabra de nuestro futuro parlamentario a través del voto”, agregó.

Muy cerca de ahí, en Bélgica, el primer ministro Alexander De Croo, del partido liberal flamenco Open Vld, anunció su dimisión tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones. ”Para nosotros fue una noche especialmente difícil, perdimos”, dijo ante el avance del partido nacionalista flamenco N-VA y el de ultraderecha Vlaams Belang, así como al partido socialista flamenco Vooruit, que también logró buenos resultados.”Éste no es el resultado que esperaba y no eludiré mis responsabilidades. A partir de mañana dimitiré como primer ministro (…) Me concentraré plenamente en los asuntos de actualidad. Prepararé todo para una buena transmisión a mi sucesor o sucesores”, afirmó