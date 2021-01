Madre de joven con fibrosis quística espera que la Justicia Federal se expida para garantizar acceso a la salud pública

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Laura -madre de Mateo, un joven que padece fibrosis quística y actualmente se encuentra internado en el Hospital de Alta Complejidad (HAC)- contó que aguarda la resolución de la justicia federal para que determine quién se debe hacer cargo de adquirir un medicamento, el cual según expresó mejoraría sustancialmente la calidad de vida del mismo.

“Mateo tiene 17 años, estamos en el Hospital de Alta Complejidad, tenemos internaciones de 21 días, porque su cuerpo está muy cansado. Estamos esperando una pastilla que podría mejorar su calidad de vida, pero como es muy cara el PROFE nos la negó y ahora aguardamos que el Juez dictamine quién se debe hacer cargo de la situación de mi hijo”, comenzó detallando la mujer y agregó que mientras eso sucede “la salud de él empeora”.

“Estamos a la deriva, nadie se hace cargo y estamos esperando. Tuve que recurrir a un amparo ante la Justicia para que se haga cargo alguien de Mateo”, añadió.

Al referirse al estado de salud de su hijo indicó que la enfermedad avanzó mucho y que “estamos en una etapa donde él no podrá recibir un trasplante ya que si bien estaba en una lista de espera el año pasado la pandemia lo atrasó todo y ahora está muy deteriorado”.

“Lo único que esperamos es la pastilla que está 300.000 dólares; es de otro país, no está aprobada por la ANMAT y solo la compran las obras sociales. Hay muchos chicos en Buenos Aires que están tomándola y les ayudó bastante; creemos que en Mateo también va a hacer un milagro”, confió Laura.

“Nosotros hacemos campaña junto a una asociación de Buenos Aires para que el Juez de acá de Formosa dictamen quién se va a hacer cargo de mi hijo”, aseveró.

Asimismo, valoró el gran apoyo que han tenido como familia por parte de la comunidad formoseña ya que “el caso de mi hijo es muy conocido porque siempre tuvimos problemas con la obra social para que le den la medicación, gracias a que hacemos muchas campañas ahora conseguimos los medicamentos que él debe tomar todos los días, también es electrodependiente”.

Por último, la misma agradeció la buena atención que reciben en el HAC, especialmente del Dr. Montenegro. “Las veces que Mateo se me descompone o pasa algo yo llamó al Alta Complejidad e inmediatamente me lo reciben. Quiero agradecer al Dr. Montenegro”, finalizó esperanzada de que pronto sea la justicia la que se expida en cuanto a quién debe hacerse cargo de la compra del medicamento en cuestión.

