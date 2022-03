Madre de la mujer quemada en Villa Hermosa: “Lo único que tengo son contradicciones, ella está muy grave y los médicos no nos dieron esperanzas”

Compartir

Zulma, la madre de la mujer que ayer fue hallada con el 80% de su cuerpo quemado en el barrio Villa Hermosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO e contacto con Grupo de Medios TVO contó que no sabe con precisión qué fue lo que pasó con su hija y que espera que se investigue a fondo el hecho para que los responsables paguen.

“Hasta ahora solo tengo contradicciones del hecho, hasta la Policía se contradice con la información. A ella la encontraron en la calle, cuando salió a pedir auxilio”, comenzó.

En cuanto al estado de la mujer dijo que “está muy grave, en terapia intensiva, no nos dieron esperanzas porque se le cierra su sistema respiratorio” y agregó que “tiene tres hijos, la más chica que tiene cinco años y está bajo mi tutela”.

Seguidamente, Zulma relató entre lágrimas que “mi hija tiene problemas de adicciones, desde hace años vengo luchando y pidiendo ayuda pero nadie me escucha. Quiero que se tome cartas en el asunto con las personas que nos llenan de adictos”.

También reclamó que se investigue lo ocurrido para que los responsables paguen.

El hecho

Según informó la Policía, del hecho se tomó conocimiento ayer en horas de la siesta, cuando una vecina del barrio Villa Hermosa, alerto a través de una llamada al 911, que en inmediaciones a su inmueble ubicado entre las calles Padre Grotti y Segunda Sombra se encontraba una mujer aparentemente con lesiones de quemadura en el cuerpo.

En forma inmediata llegaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Uno y de la Comisaria Segunda, quienes hallaron a una mujer frente a una vivienda con importantes quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Luego arribaron al lugar personal médico del SIPEC en una ambulancia, quienes asistieron a la mujer y la trasladaron hasta el Hospital Central de esta ciudad, donde se encuentra internada en sala de cuidados intensivos, con pronóstico reservado.

