Madre de la mujer quemada en Villa Hermosa: «Los médicos no nos dieron esperanzas»

Zulma, la madre de la mujer que el domingo fue hallada con el 80% de su cuerpo quemado en el barrio Villa Hermosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO e contacto con Grupo de Medios TVO contó que no sabe con precisión qué fue lo que pasó con su hija y que espera que se investigue a fondo el hecho para que los responsables paguen.

“Hasta ahora solo tengo contradicciones del hecho, hasta la Policía se contradice con la información. A ella la encontraron en la calle, cuando salió a pedir auxilio”, comenzó diciendo la misma.

En cuanto al estado de la mujer dijo que “está muy grave, en terapia intensiva, no nos dieron esperanzas porque se le cierra su sistema respiratorio” y agregó que “tiene tres hijos, la más chica que tiene cinco años y está bajo mi tutela”.

Seguidamente, Zulma relató entre lágrimas que “mi hija tiene problemas de adicciones, desde hace años vengo luchando y pidiendo ayuda pero nadie me escucha. Quiero que se tome cartas en el asunto con las personas que nos llenan de adictos”.

También reclamó que se investigue lo ocurrido para que los responsables paguen.

El hecho

Según informó la Policía, del hecho se tomó conocimiento el domingo en horas de la siesta, cuando una vecina del barrio Villa Hermosa, alerto a través de una llamada al 911, que en inmediaciones a su inmueble ubicado entre las calles Padre Grotti y Segunda Sombra se encontraba una mujer aparentemente con lesiones de quemadura en el cuerpo.

En forma inmediata llegaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Uno y de la Comisaria Segunda, quienes hallaron a una mujer frente a una vivienda con importantes quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Luego arribaron al lugar personal médico del SIPEC en una ambulancia, quienes asistieron a la mujer y la trasladaron hasta el Hospital Central de esta ciudad, donde se encuentra internada en sala de cuidados intensivos, con pronóstico reservado.

Avances en la investigación

Un giro importante dio la investigación relacionada a la mujer hallada con quemaduras en el cuerpo. La Policía allanó una vivienda donde secuestró elementos de interés para la causa y en la vía pública detuvo a una mujer en averiguación del hecho.

Desde los primeros minutos del hecho que llevó la internación de urgencias de una mujer de 38 años de edad con quemaduras en gran parte del cuerpo, efectivos de la Sección Motorizada Alacrán, dependiente del Comando Radioeléctrico Policial, y personal de Comisaria Segunda, pusieron todos los recursos en lograr el esclarecimiento del hecho, y gracias a la valiosa colaboración de la ciudadanía logró mayor información relacionado a una mujer y un hombre que estaría implicados en la causa.

Todos los elementos probatorios reunidos fueron elevados al magistrado interviniente, solicitándole orden de allanamiento para la vivienda ubicada en calle Padre Grotti y 4ta barrio Villa Hermosa, lugar donde habría ocurrido el suceso.

Librado el mandamiento judicial por parte del Juez, a las 12:30 horas de este lunes último, los investigadores llevaron a cabo la requisa, donde procedieron al secuestro de tres encendedores en funcionamiento, un aerosol inflamable para artefactos a gas, prendas de vestir y una sábana con signos de quemaduras.

Con la información obtenida y en la continuidad de las tareas investigativas, ya en horas de la tarde de este lunes, los investigadores detuvieron en la vía pública a una mujer de 28 años, paraguaya, que estaría vinculada al hecho, continuándose con el trabajo de campo a fin de lograr la detención de otra persona involucrada en la causa.

