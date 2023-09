Madre de Magali Galarza: «A mi hija la mataron, no me pueden decir ahora que fue algo natural»

Tras la liberación de la única persona que estaba detenida por la muerte de Magali Galarza -la joven de 15 años que fue hallada sin vida en la habitación de una vivienda ubicada en el barrio Luján de Villafañe el sábado 12 de agosto- los padres de la adolescente se reunieron ayer a la mañana con el Juez de Instrucción y Correccional 3 a cargo del Dr. Enrique Guillen a quien pidieron una explicación. Los mismos estuvieron acompañados por familiares de víctimas que también reclaman justicia.

Luego del encuentro con el Magistrado Leticia Blanco, madre de Magali, contó al Grupo de Medios TVO que para la familia ahora hay más dudas que certezas. “Vine a pedirle al Juez que me dé una explicación de porqué liberó a la única persona que estaba detenida por la muerte de mi hija”, comenzó diciendo.

Agregó que la respuesta del Dr. Guillen fue que “tenía un plazo determinado para la investigación y que quedó en libertad por falta de mérito. Me dijo que sigue la investigación, que tanto él como su mujer tienen una causa abierta; también las pruebas de ADN se enviaron a Corrientes y en 20 días aproximadamente estarían los resultados; y que además está esperando los resultados de los doctores para saber de qué murió mi hija”.

“Escuchando al Juez entiendo que para ellos mi hija tuvo una muerte natural”, lanzó indignada.

Seguidamente, la mujer dijo que “mi hija era una nena sana, no estaba enferma sino jamás la hubiese dejado ir a la casa de mi hermana”.

Consultada por lo que se creía en principio y de quien les informó que se trató de un femicidio respondió: “a mi hija la mataron, en las pericias supuestamente no hay nada”.

Indicó que no entiende nada de lo que está pasando, que tiene más dudas que certezas y que no sabe por qué la Justicia estaría encaminada hacia esa explicación. “No entiendo porqué están sacando esas conclusiones, como que a mi hija le pasó algo, se murió y listo. A ella la mataron, no me pueden decir a casi dos meses de su muerte que fue natural. Ella es encontrada sin ropa del torso para abajo”, dijo.

“De la reunión salí desconcertada. Cuando a mi hija la trajeron a la morgue lo que menos pensé fue que la hayan matado, pero una perito me dijo que a ella la mataron asfixiándola con la almohada”, siguió.

“Sinceramente no puedo creer esto, pero ahora estoy más fuerte que nunca y la voy a pelear porque necesito justicia, necesito saber qué pasó con mi hija, esto no puede quedar así. Siento que en Formosa no hay justicia”, concluyó Leticia.

