Madre de tres hijos que sufrió un accidente, pudo hacerse la cirugía con apoyo del frente Darío Santillán

CLORINDA (Corresponsal).- Se llama María Díaz, vive en el barrio El Porteño Norte, quien se recupera de una cirugía a lo que debió someterse tras sufrir un accidente de tránsito; de muy bajos recursos, la mujer se vio complicada para realizar la operación donde necesitaba de tornillos para recomponer un hueso de la pierna; gracias a la colaboración del Frente Darío Santillán a que la pertenece la citada, se pudo concretar la cirugía de ésta mujer quién es viuda y tiene tres hijos.

María Díaz comentó que el accidente sufrió en el mes de abril en la calle Ayacucho donde fue atropellada por una motocicleta, y el conductor no se quedó a asistirle, “se escapó”, comentó, y agregó “me llevaron de manera urgente al Hospital, donde en la guardia me atendieron de manera excelente, me atendió el doctor Alberto Gómez, luego me internaron, la atención fue muy buena en todo momento”.

“Me informaron que necesitaba comprar tornillos para mi cirugía y me vi en apuros, primeramente no sabía qué hacer, yo soy madre de tres hijos y viuda, no tengo un sostén para ésta situación que pasé”, comentó María Díaz, quien recordó, “llamé a la Eva Olivera, quien rápidamente se contactó con Soledad Mendoza, y rápidamente hicieron las gestiones para poder acceder a los tornillos, que para mi conseguirlos era imposible”.

Olivera

Por su parte la referente provincial de Darío Santillán, la señora Eva Olivera comentó que “ante la necesidad de la compañera, recurrimos a los lugares indicados, como por ejemplo la farmacia “Lucy Mar” donde tenemos un lugar los compañeros de la organización para recurrir en éstos casos, y así se consiguió los elementos que se necesitaban para realizar la cirugía por un monto de 46 mil pesos, más los medicamentos que hasta hoy consume por operación”.

Olivera comentó que el Frente Darío Santillán en Clorinda, conducido por Marta Mendoza que en la ciudad, la organización trabaja en beneficio de los compañeros con la mencionada farmacia, donde recurren a buscar elementos de ortopedia o medicamentos donde la prioridad tienen las urgencias.

María Díaz por su parte comentó que ya comienza caminar, “estoy bien me estoy recuperando, no me hacen falta los medicamentos, me recetan en la guardia del hospital y los retiro en la farmacia, estoy muy agradecida a la organización que me tendió la mano como a muchos compañeros”.

