Madre del joven que contrajo botulismo necesita de la solidaridad de los formoseños

Sandra Gimenez, madre de Iván, el joven que contrajo botulismo dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de cómo se encuentra su hijo tras haber sido afectado por esta enfermedad, en esta circunstancia la mujer necesita generar dinero para poder costear los tratamiento para que Iván vuelva a hacer su vida normal.

Vale recordar que el hecho se registró el 4 de abril de este año cuando el joven comió una lata de caballa, esta estaba en mal estado y le generó botulismo, enfermedad que lo ha llevado a luchar por su salud desde esa fecha.

Giménez comenzó diciendo: “mi hijo es de Formosa capital y estaba trabajando en Ingeniero Juárez porque lo trasladaron a esa localidad en el mes de octubre del año pasado. El 5 de marzo de este año, ingirió la caballa y esta estaba mal envasada, desde ese momento se sintió mal”.

“En ingeniero Juárez no sabían que decirme porque tenía mucho dolor de cabeza y perdió el habla, quedó ciego porque es una bacteria que actúa en los músculos y la persona pierde la movilidad del cuerpo”, añadió.

“Él estuvo internado en Ingeniero Juárez y lo derivaron para Formosa capital, antes de salir de esa localidad sufrió un paro respiratorio y ahí quedó en coma por tres meses”, explicó.

“Cuando ingresó a una clínica privada de la ciudad, comenzaron a hacerme preguntas y fueron a buscar a su departamento lo que puedo haber ingerido, trajeron la lata, además le tomaron muestras de sangre y materia fecal y envían a Buenos Aires, al mes y medio el resultado es positivo a botulismo”, manifestó la mujer.

“Tras estar en coma se le complicó porque la bacteria le perforó el pulmón izquierdo y lo derivaron al Hospital Evita, de allí lo enviaron al Alta Complejidad donde le operaron del pulmón. El no tiene movilidad en las piernas y ocho meses vivió con respirador”.

“Él, hoy tiene la posibilidad de tener una internación domiciliaria. El sistema de salud me brinda todo lo necesario para llevarlo, pero yo tengo que acondicionar mi casa porque yo vivo en el barrio La Nueva Formosa, tengo dos habitaciones y tres chicos y necesito hacer un dormitorio más para Iván, para que él esté allí”, explicó.

Para poder ayudar a

Sandra e Iván

Mi número de celular es: 3704-272539, allí se pueden contactar con la mujer para que de esa manera se le brinde el CBU para realizar la donación. Cualquier donación es bienvenida.