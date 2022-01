Madre del joven que prendió fuego la casa donde murió el padre relaciona el hecho con San la Muerte

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO habló con Rosa, ex pareja del hombre que el sábado a la mañana murió tras el incendio de su módulo en barrio Lote 111 y madre del muchacho de 17 años que está internado en el Centro de Atención Integral Juvenil -CAIJu- ya que habría sido quien comenzó el fuego. «Cuando vi el cuerpo de mi ex pareja no lo podía creer porque nuestro hijo le cortó los brazos y la panza», dijo totalmente desconsolada y relacionó lo ocurrido con la adoración que el muchacho le tenía a San la Muerte.

Según explicó la mujer los problemas con el joven comenzaron luego de que le tiraran una estatua del santo popular, donde primero el conflicto era con los hermanos menores y luego con el padre. «Mi hijo siempre se preocupaba por su papá, pero cuando entró en el culto de adorar a San la Muerte cambió totalmente», confió.

Al referirse al trágico hecho comentó: «hasta ahora no entiendo qué es lo que pasó, yo salí con mis hijos y cuando volví me encontré con esta situación. Los vecinos ayudaron a mi ex pareja, la ambulancia y Bomberos llegaron tarde».

«Nos quedamos sin nada, los vecinos me ayudan y me contienen. Estamos pasando por un dolor tremendo, mis hijos están destrozados», añadió.

«Las pericias determinaron que el incendio fue intencional, mi hijo jodía con velas, con santos, particularmente agradecía a San la Muerte con sacrificios de sangre cortándose los brazos o los dedos», reconoció la misma y añadió: «cuando vi el cuerpo de mi ex pareja no podía creer porque mi hijo le había cortado los brazos y la panza a su papá».

El hecho

Según informó la Policía en su informe, alrededor de las 03:50 horas del sábado, tomaron conocimiento a través del 911 del incendio de vivienda en la manzana 17 del barrio Lote 111.

Al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría Lote 111, en forma conjunta con personal del Cuerpo de Bomberos. A su arribo los uniformados observaron que varios vecinos lindantes auxiliaron al propietario del inmueble, quien se encontraba en la vereda del inmueble con quemaduras en gran parte del cuerpo.

Se solicitó la concurrencia de una ambulancia del SIPEC, quienes trasladaron a la víctima hasta el Hospital Central, donde ingresó con pronóstico reservado. A las 6 de la mañana, lamentablemente se produjo el deceso de Ricardo Ramón Vallejos de 52 años.

Tras las tareas de extinción, se realizaron las diligencias procesales en la escena del hecho, con el perito de Bomberos y la Dirección de Policía Científica, determinándose que el siniestro fue intencional, documentándose los pormenores del caso con fotografías.

En torno al caso, los policías iniciaron la investigación del caso, dialogaron con vecinos que resultan potenciales testigos de lo ocurrido, obteniéndose testimonios que indican que el hijo de la víctima, un joven de 17 años, salió corriendo al momento de producirse el siniestro.

Con esa información, alrededor de las 06:15 de la mañana, se procedió a la retención del menor frente a la manzana 17 del mencionado barrio, siendo trasladado junto a su progenitora a la unidad operativa en averiguación del hecho, dándose intervención a la línea 102.

Compartir

Linkedin Print