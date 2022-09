Madre denunció que a su hija le hacen bullying y que la única respuesta por parte de la Dirección es que “la cambie de Colegio”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Isabel -madre de una estudiante que asiste la EPES 87 del barrio República Argentina- denunció que su hija es acosada constantemente por sus compañeros y que de tanto reclamar ante los directivos de la institución la respuesta que recibió es que “la cambie de Colegio”. “La Directora le dijo a mi hija que deje de armar problemas sin razón”, disparó.

“Todo empezó con una compañera, cuando fui a la escuela para hacer el reclamo la Directora los retó en general y ahí todos los compañeros comenzaron a hacerle bullying porque es ‘llorona’”, comenzó diciendo la mujer.

Agregó que la joven ya no tiene ganas de ir al Colegio porque la viven “fastidiando”. “Pese a que se trata de una etapa donde debe disfrutar esto no pasa y ella la está pasando muy mal”, lamentó.

Consultada si es que la situación fue hablada con las autoridades respondió que sí y que “me acerqué a hablar con la Directora quien me dijo que supuestamente no pasó nada, que está todo bien y que iba a averiguar, pero quedó todo ahí nomás y las molestias a mi hija no cesaron; también ella ya no me contó nada más porque la Directora le dijo que deje de armar problemas sin razón, entonces me pidió que no me meta más y tampoco reclame”.

En este marco, reconoció que no hubo intervención de ningún organismo y que “solamente los Directivos organizaron charlas sobre el tema, pero quedó ahí todo. La Directora me dijo que si no me gusta el manejo del Colegio que busque otro lugar para enviar a mi hija”.

Marihuana dentro de la institución

Por otro lado, Isabel confió que hace poco hubo una reunión de padres donde “una mamá me dijo que vino a hablar con la Directora porque su hijo le comentó que adentro de la institución hay consumo de porro, quedamos todos con la boca abierta, después yo hablé con mis hijas quienes ratificaron eso. Lógicamente que me acerqué a hablar, pero la Directora me respondió que nada de eso está pasando”.

En este sentido, aseveró que hace algunos días atrás dialogó con una preceptora quien le manifestó que “realmente están muy preocupados porque se enteraron que en Colegio están vendiendo y consumiendo marihuana”.

