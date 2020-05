Madres denunciaron que almuerzo que retiran de comedor escolar es «incomible»

Compartir

Madres de alumnos que asisten a la escuela Nº 514 del barrio República Argentina y que debido a que su institución está en construcción están «de prestado» en la EPES Nº87 del mismo barrio de donde retiran a diario el almuerzo y la copa de leche denunciaron ante el Grupo de Medios TVO que todo es «incomible» y los chicos no quieren. Además, indicaron que ya se quejaron con las autoridades al respecto, pero «a nadie le importa».

«Nosotros somos papás que venimos a retirar la comida de esta institución y realmente es un desastre, porque de lunes a viernes se come guiso y una vez a la semana se come polenta con tuco de carne molida», contó una de las madres.

Y agregó: «son 800 chicos los matriculados, pero solo comen 100, por lo menos deberían darle comida como la gente».

«Ayer comieron un fideo espagueti y tenía solo unos cuadraditos de pollo. Es una vergüenza», recordó y añadió: «porque no de le dan una mejor comida, es para ellos no para nosotros los grandes».

«Aparte, hay que decir que debido a la cuarentena hay padres que no tienen trabajo, y está en muchos hogares es la única comida que tienen», expuso dejando en claro que «supuestamente la plata viene para los comedores de los chicos la comida debe ser para ellos».

Por su parte, otra de las madres acotó «yo también retiro la comida de la escuela 514; yo hice una nota dirigida al Ministerio reclamando por los derechos de los niños, eso llegó a oídos de la Vicedirectora quien me citó cuando no había testigos, me dijo que yo no podía hacer lo que estaba haciendo, que ella no se iba a quedar con los brazos cruzados y que tenía que cuidarme».

«El servicio es deficiente, la comida es aguachenta, no tiene verduras, ni carne, no dan frutas, tenemos conocimiento que en otras escuelas es diferente», aseveró.

Lanzó que en lugar de explicar por qué sucede esto «directamente me dijeron que no podía reclamar ni quejarme; cuando le expliqué esto la Vicedirectora se río y me dijo que yo no sé la cantidad de chicos que ella da de comer».

«Todos los días vengo a retirar la comida y no vienen más de 50 personas a buscar su ración», aclaró.

Por último, señaló la mujer que «muchos dejaron de retirar la comida porque es incomible, los chicos no quieren, entonces los padres ya no vuelven».