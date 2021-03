Madres junto a sus hijos continúan viviendo en una trafic ante la falta de solución habitacional

Compartir

Un grupo conformado por siete madres junto a sus ocho niños continúan viviendo en una trafic afuera de un domicilio en el barrio El Porvenir. Las mujeres llegaron hasta allí luego de que fueran sacadas del costado de la ruta frente al Juan Pablo II donde se encontraban reclamando la entrega de módulos habitacionales. A causa de la lluvia y el constante mal tiempo, una mujer les brindó un espacio en el patio de su domicilio donde estuvieron por varios días, pero luego debieron salir y otro vecino les cedió una trafic en desuso donde se encuentran viviendo hasta la actualidad.

Daiana, una de las mujeres que forma parte del grupo, contó que “estamos así hace un mes y medio, tengo mi nena con discapacidad, tiene un quiste cerebral y no nos hacen caso, varias veces tuvimos la visita de un asistente social, pero seguimos sin respuesta y somos 7 madres con 8 criaturas entre todas”.

Otra mujer expresó que “nosotras vamos a seguir luchando por nuestros hijos porque es para ellos el techo, ya le hicimos una carta al gobernador, le mandamos una carta al ministro Aníbal Gómez para que nos entreguen un módulo, pero hasta ahora no tuvimos respuesta”.

Asimismo contó que antes se encontraban reclamando en una zona frente al Juan Pablo II “hasta que hace 11 días tuvimos que salir de la ruta, una vecina de este barrio nos cedió el patio de atrás de su casa pero nos inundamos con la primera lluvia, ya en la segunda tuvimos que buscar otro lugar y vinimos a esta trafic que de buen corazón nos cedió un señor para que nos ubiquemos ahí con nuestros chicos y dormir ahí porque donde estábamos está todo inundado y hay mucha humedad, encima va a seguir lloviendo y tenemos que quedarnos acá”.

“La señora que nos cedió su patio tiene 8 hijos menores y era imposible convivir con nuestros chicos ahí porque los chicos se la señora van a la escuela, los nuestros también y a la hora de estudiar se encimaban todos, se desconcentraban y no podían hacer sus tareas, la señora nos pidió que salgamos como ya se cumplió el plazo y por eso nos fuimos, igual ella ahora nos está prestando para que nos higienicemos, nos cocinemos, nos presta su baño y el patio para tener nuestras cosas pero sí tenemos que dormir en la trafic”, relató.

“Nosotras presentamos notas en Casa de Gobierno, al ministro, a Defensoría del Pueblo, no puede ser que sigamos así pero todavía no nos dan una solución, incluso cuando estábamos en la ruta nos exigían que salgamos porque ellos protegen los derechos de los niños, nos decían que no podían estar así, pero se olvidan de la otra parte de los derechos de los niños que dice que deben estar bien, con un techo digno, nos mandan la ley que solo les conviene y no la de los niños como debe ser”, manifestó.

