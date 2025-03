«Madres sin techo» fueron desalojadas y decidieron quedarse en la zona en busca de respuestas

Rocío, una de las madres que se encuentra acampando en el barrio 6 de enero, habló en exclusiva con el Grupo de Medios TVO acerca de la difícil situación que está atravesando ella y otras 37 madres, quienes, junto a sus hijos, se encuentran en una lucha constante por obtener un módulo habitacional que les garantice un lugar digno para vivir.

“Estamos desesperadas porque, ante la imposibilidad de pagar un alquiler, nuestra realidad es muy difícil”, comenzó Rocío, quien con voz entrecortada relató el contexto de la crisis que atraviesan. Junto a otras madres, Rocío decidió tomar la calle y reclamar por una solución habitacional inmediata.

“Nosotras queremos hacer una marcha con carteles porque queremos tener una mejor calidad de vida”, expresó, dejando en claro que la movilización que están organizando tiene como objetivo visibilizar su demanda y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades.

Según relató, alrededor de 38 mujeres con sus hijos pequeños están acampando en la esquina del barrio 6 de enero, justo al lado de una mayorista de ropa. “La policía nos sacó a la fuerza del terreno, y había mujeres con bebés pequeños en brazos”, recordó Rocío con indignación, haciendo referencia al desalojo al que fueron sometidas, en medio de un panorama de vulnerabilidad y desesperación.

El acampe, que comenzó a raíz de la falta de una vivienda digna, ha recibido apoyo de los vecinos de la zona, quienes prestaron frazadas y ofrecieron agua caliente para sobrellevar las noches frías. Sin embargo, las condiciones de vida continúan siendo precarias y las familias continúan a la espera de una solución definitiva.

“Nos hemos convocado por las redes sociales porque somos de diferentes barrios”, explicó Rocío, destacando la organización que lograron realizar a pesar de las dificultades. “A la noche nos desalojaron del terreno, esta es la tercera vez que nos hacen esto”, agregó, visibilizando la recurrencia de los desalojos, que parecen no tener fin.

La situación de estas madres es compleja y difícil, ya que, como afirman, los funcionarios del Gobierno no les ofrecen más que la sugerencia de inscribirse para participar en un sorteo de módulos habitacionales, sin embargo, no hay certezas sobre cuándo ni cómo se llevará a cabo dicho sorteo.

“La única respuesta que recibimos es que tenemos que esperar, pero no sabemos cuándo ni cómo será. Los funcionarios solo nos dicen que debemos inscribirnos y aguardar por el sorteo de los módulos, pero no nos dan fechas ni garantías”, concluyó Rocío, mostrando la frustración de quienes llevan semanas sin respuestas concretas y con la esperanza de poder acceder a una solución habitacional que les permita mejorar sus vidas y las de sus hijos.

La situación de las madres del barrio 6 de enero sigue siendo una preocupación para la comunidad, que aguarda una respuesta urgente por parte de las autoridades ante un problema de vivienda que afecta a muchas familias en situación de vulnerabilidad.