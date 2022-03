Madres y alumnas denunciaron acoso sexual en una escuela técnica de Pirané

Compartir

Las denuncias recaen sobre un profesor que estaría acosando a alumnos que asisten en esa institución en Pirané, aunque habrían otros dos docentes señalados.

En la Escuela Técnica N°3 de Pirané, un grupo de madres y alumnos denunciaron un constante acoso sexual por parte de un docente del último año, aunque señalan que serían otros dos docentes quienes estarían realizando lo mismo. «Es hora de que se terminen estos abusos acá», expresó Rosa Chamorro, madre de una alumna de la institución, al Grupo de Medios TVO.

Un descargo a través de la redes sociales denunció la situación que están atravesando un grupo de alumnos del último año particularmente con un docente del área de taller. «Empezaron el año con todo el entusiasmo de que va a ser su último año y a los días empieza y el calvario, mi hija me dice ‘mamá el profesor se va y me dice si necesitas algo pedime, te respira en la boca, te toca la cintura y a mi no me gusta'», inició relatando Rosa.

Fueron muchas situaciones similares las que le tocó atravesar a su hija. «El miércoles viene y me dice ‘le dije que me iba a ir a lavar las manos, él venía atrás mío, entra al baño y me dice voy a pasar, le digo que no puede y él dijo que lo iba a hacer igual, sus compañeros salen del baño se acercan ahí, él los ve y sale afuera diciendo que se equivocó’, pero como se va a equivocar de baño si hace días se dijo que el baño no lo van a usar los profesores sino los alumnos», agregó la madre y contó que por refacciones en el edificio, hace días que los baños de los profesores pueden ser utilizados únicamente por los alumnos.

Al parecer, este hecho vaticinó una acción aún peor, según manifiesta Rosa. «El viernes mi hija viene del colegio llorando y no se animaba a decirme que pasó hasta que toma coraje y me dice, ‘hoy me sentí muy mal en el taller, estaba limpiando, rompí uno caño y me moje; seguimos trabajando hasta que viene el profesor, me pregunta si me iba a cambiar, le dije que no que ya iba a terminar la hora, y me dice, uh que lastima, te mojaste toda la parte de ahí abajo’, ella lo mira porque se siente incómoda. Me dice, ‘no es lo que te dice sino la forma en que lo dice y dónde te mira’.

Ese hecho colmó los ánimos no solo de esta madre, su hija y sus compañeros, quienes a través de un grupo de WhatsApp transmitieron «que ya no se podía tolerar esto», motivo por el cual fueron a pedir explicaciones al directivo de la institución.

Para sorpresa de todos, lejos de condenar el hecho, el directivo había tratado de justificarlo. «Lo que el director me dijo es que ella tiene 18 años, está en puerta a los 19 años, y que esto pasa cotidianamente en algún ámbito laboral; a ella le dijo el director que tiene que saber defenderse y pararle el carro porque ellas están siendo pasantes en algunas empresas».

Ante ello es que esta madre, junto a otras más, solicitarán una reunión con la Dirección Zonal para saber si estaban «enterados de esto», y luego procederán a formular una denuncia penal, ya que según trascendió del testimonio de los alumnos, habrían otros dos docentes que también actúan de la misma manera.

«Estamos hablando de un acoso, son nenas. Es hora de que se termine estos abusos acá. Ahora nos juntamos varias mamás y si tenemos que hacer la denuncia, se hará la denuncia penal», concluyó Chamorro.

