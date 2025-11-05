Maduro crea vigilancia vecinal

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, aprobó la creación de un nuevo mecanismo de vigilancia y reporte vecinal, presentado como un sistema de “inteligencia social y comunal”.

La medida, anunciada durante el cierre del quinto congreso del partido, busca que los habitantes de cada comunidad informen sobre la presencia de personas consideradas “desconocidas”, reforzando así el aparato de control territorial del chavismo.

Durante la plenaria transmitida por el canal estatal VTV, Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen, defendió esta estructura como una iniciativa impulsada directamente por Maduro. El paquete incluye además el alistamiento en la Milicia Bolivariana, entrenamientos masivos en tácticas de resistencia, simulacros y formación paramilitar básica, medidas que diversas organizaciones han denunciado como parte de una progresiva militarización de la vida civil.

El plan contempla también la reorganización de barrios y comunas, la creación de 6.000 Comités Bolivarianos de Base Integral (Cbdi) hacia 2026 y el fortalecimiento del autogobierno comunitario, aunque bajo supervisión vertical desde Caracas. Según el régimen, estos espacios estarán articulados con movimientos sociales oficialistas, lo que en la práctica refuerza el control político y la vigilancia capilar en cada territorio.

En paralelo, Maduro anunció el desarrollo de una aplicación dentro de VenApp, la plataforma gubernamental utilizada para denuncias comunitarias. Esta herramienta permitirá reportar en tiempo real cualquier situación considerada “irregular”, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ampliando así los mecanismos de monitoreo ciudadano.