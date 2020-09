Magario: “Hay que reactivar económicamente a Argentina” para la pospandemia

Compartir

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, afirmó que la administración provincial “ya trabaja en la pospandemia” y analizó que en este período se debe “reactivar económicamente a la Argentina” y proteger a aquellos sectores “que necesitan recuperarse”.

“Cuando comience el descenso de la curva, quizá en un mes, debemos empezar a pensar en nuevos formatos para la nueva normalidad: cómo volvemos y cómo reactivamos”, precisó Magario en una entrevista con Télam.

“La sociedad pide empezar a pensar cuándo podemos volver a la normalidad, a trabajar y a recuperarse. Las pymes de servicio, agropecuarias, industriales, comercios son los que peor la pasaron y no tienen resto de inversión. Muchos están cerrando sus negocios. En la etapa que viene hay que reactivar económicamente la Argentina”, sostuvo.

La exintendenta de La Matanza explicó que “el mundo demanda alimentos y el valor de la soja está subiendo” y añadió que “el año que viene Argentina va a empezar a recuperarse económicamente con los alimentos que tenemos para venderle al mundo y con la reactivación de la obra pública”.

Luego, consideró que en la provincia se lanzarán medidas de fomento para que pymes y comercios se reactiven y estimó que “ese es el gran desafío de esos tiempos”.

En ese sentido, Magario expuso que el proyecto de presupuesto 2021 elaborado por el Gobierno provincial, que ingresará por Diputados y luego lo tratará el Senado, reflejará “una planificación estratégica de las zonas, pensando en el desarrollo económico, productivo, social, educativo y sanitario de los 135 municipios”.

“No podemos pensar cada distrito en forma individual, sino que somos un todo. El presupuesto se va a pensar por regiones, por zonas, por características, por tipo de producción y por desarrollo de las ciudades”, continuó.

En ese sentido, planteó que, en este contexto, “no hay mucho margen para aumentar impuestos” dado que “hay que darle espacio a la recuperación de todos los sectores”.

“Igual, se trata de hacer un equilibrio entre aquel que tiene más capacidad y en el que no la tiene y protegiendo a los que deben recuperarse y tienen que volver a producir”, opinó y añadió que “aquellos que tienen más capacidad como las grandes industrias que están funcionando y no se desmoronaron, pueden aportar y ser solidarios con los demás”.