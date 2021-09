Magnífica apertura de la “Expo feria de frutas y verduras” en el Mercado Frutihortícola mayorista

Compartir

La “Expo feria de frutas y verduras”, organizada por la Subsecretaría de Gobierno de la comuna capitalina, tuvo una magnífica apertura ayer en el predio de la Sociedad Rural, con una gran concurrencia de familias que disfrutaron de las múltiples actividades comerciales, recreativas y culturales.

Los vecinos y vecinas pudieron aprovechar las importantes ofertas en frutas, verduras y artesanías, expuestas por los productores, emprendedores y artesanos, al tiempo que se deleitaron con los mejores menús que ofrecieron los puestos gastronómicos.

Estuvo presente el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, compartiendo y disfrutando, junto a feriantes, vecinas y vecinos, las atractivas actividades que se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

El evento contó también con la participación de numerosos artistas que le pusieron ritmo, música y color a la festiva jornada y uno de los espectáculos que más atracción generó en el público fue el show “Straight Rhythm” de motocross, donde participaron destacados pilotos demostrando sus destrezas y haciendo piruetas y vuelos a bordo de potentes motos y cuatriciclos sobre la pista de 400 metros construida por el Municipio.

“Sabía que iba a haber muchas propuestas para pasar un momento agradable con la familia, pero el show de las motos y los cuatriciclos es lo que más me motivó a venir a este lugar, porque me generaba intriga ver lo que hacían”, comentó Francisco, un vecino del barrio Nueva Pompeya.

Con respecto al rubro comercial, entre tantos emprendedores que estuvieron exponiendo sus productos se encontraba Juan Pablo Barboza, vecino del barrio 2 de Abril, que no se quiso perder la oportunidad de participar de la feria.

“Chipas Makeys es un emprendimiento familiar, donde ofrecemos chipas tradicionales y rellenas. Por suerte, estamos bien ubicados en el predio, cerca del escenario, y estamos con ansias de que en ambas jornadas nos vaya muy bien. Celebro esta iniciativa del intendente Jorge Jofre porque es un impulso más para los emprendedores que venimos muy golpeados por la pandemia y con ilusiones de recuperarnos lo más pronto posible”, manifestó.

Más tarde, Juan Pablo, expresó “la gente está muy satisfecha con nuestras chipas, porque saben que trabajamos con productos de primera calidad y, por suerte, tenemos muy buenas ventas”.

“Nosotros empezamos con el emprendimiento en enero de este año y el nombre se debe al apodo de mi papá. El punto de venta habitual, por el momento, es en nuestro domicilio particular, en el barrio 2 de Abril, sobre avenida Italia casi Fuerza Aérea Argentina, aunque estamos con muchos deseos de seguir creciendo y tener un lugar propio donde comercializar nuestros productos”, concluyó el emprendedor.

Sigue este domingo

Desde la Subsecretaría de Gobierno informaron que la “Expo feria de frutas y verduras” tendrá continuidad hoy desde las 9 hasta las 23 horas, en el predio de la Sociedad Rural, proponiendo nuevamente un gran número de actividades comerciales, recreativas y culturales para disfrutar con familiares y amigos.

Cabe destacar que nuevamente habrá un servicio exclusivo de colectivos desde el Mercado Frutihortícola del barrio 7 de Mayo, en la Jurisdicción Cinco, que se dirigirá hasta el predio de la Sociedad Rural, haciendo el siguiente recorrido: avenida de Los Constituyentes, Ruta 11, avenida Juan Domingo Perón, avenida González Lelong, avenida Néstor Kirchner y avenida Gendarmería Nacional, para dirigirse al Mercado Frutihortícola mayorista. Del mismo modo, la línea 25 del transporte urbano realizará su recorrido habitual e ingresará hasta la entrada del predio de la Sociedad Rural.

