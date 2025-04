Maira Toloza: «Voy a Laishí con el objetivo de brindar el mejor espectáculo»

Referente del Motocross Femenino, este fin de semana dirá presente en Misión Laishi. En esta nota Maira Toloza repasa como llegó a este hermoso deporte, como entrena de cara a una semana de carrera y cuál es su sueño cumplido.

«Elegí motocross básicamente porque siempre me gustaron los motores. A los 12 me subí a una moto por primera vez y en mi adolescencia estudie mecánica del ciclomotor. Lo hice más que nada para saber sobre el funcionamiento de una moto. A los 18 viaje a Corrientes, vi en vivo un evento de motocross y quedé encantada. Como siempre hago en mi vida, averigua quien enseñaba, donde y me interiorize en cada detalle. Yo estudiaba modelaje en pasarella y fotografía, nada que ver con esta actividad. Pero me apasionó mucho» destacó Maira.

«En esta parte del país y si lo comparamos con otras provincias aún falta mucho apoyo económico. Está claro que estamos en un momento muy difícil desde lo económico y que este es un deporte claro, pero considero que tal vez faltaría ese aporte que es clave a la hora de practicar un deporte cara, que requiere mucho esfuerzo, mucha preparación para quienes lo hacemos» subrayó la chaqueña de Barranqueras.

Sobre como se preparo para esta carrera en Laishí dijo: «Hice mucha bici para hacer cardio. Ejercicio de equilibrio para tener consistencia arriba de la moto. Probé en el circuito y la verdad que me sentí muy bien. Vengo de unas vacaciones largas pero creo que llego bien al finde. Siempre quiero llegar de la mejor manera y brindar un buen espectáculo».

«Mi equipo está conformado por mi mecánico, mi asistente en pista y lógicamente mi personal trainer. Siempre está mi hermana o un familiar que me acompañan, me alientan y además hacen las fotos. Es clave estar muy bien desde lo físico. Corremos a alta velocidad en circuitos complejos y si no estamos bien desde lo físico podemos cansarnos rápido, hacer una mala maniobra o golpearnos por una caída. Son motos de alta cilindrada y hay que estar muy bien» destacó Maira.

Para cerrar y en cuanto a una carrera inolvidable y a un sueño por cumplir Maira recalcó: «En el 2022 en Formosa tuve una carrera inolvidable. Yo corri con una Tornado 250. El sábado no había podido ir. Largue 15° en el último puesto y culmine cuarta. Casi meto podio en un trazado nuevo para mi que no conocía y con pilotos que tampoco conocía. Mi sueño es algo que ya estoy viviendo que es viajar con este deporte. Gracias a mis Sponsors AMA Lubricantes y MAC Lubricantes estoy cumpliendo esos sueños de viajar por Argentina, por Paraguay. Voy por más sueños, quiero seguir recorriendo el mundo con el motocross».