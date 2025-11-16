Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos

Majo Martino volvió a hablar públicamente sobre su sorpresiva renuncia a La noche es nuestra, el ciclo de la TV Pública que compartía con Diego Ramos, y fue contundente al explicar qué ocurrió puertas adentro del programa. Invitada al ciclo Almorzando con Juana (Eltrece), la periodista profundizó en los motivos que la llevaron a bajarse a pocas semanas del debut, confirmando que la decisión estuvo marcada por la falta de comodidad y por un vínculo laboral que —según ella— nunca terminó de funcionar.

“En un momento de mi vida dije: ‘Donde no la paso bien, no me quedo’. Y no la estaba pasando bien”, expresó la panelista de SQP (América), dejando en claro que su salida no tuvo que ver con el formato del ciclo ni con diferencias de contenido, sino con la dinámica al aire junto a su compañero de conducción.

Cuando Juana Viale le preguntó específicamente qué había fallado —si la producción, el tono del programa o la interacción frente a cámara—, la periodista no dudó: “En la dupla que se armó. El lenguaje del programa estaba bien, era ameno y me encantaba la idea. Pero cuando sos dupla, tiene que haber lugar para los dos, y eso no pasó”.

Majo recordó que desde el inicio sintió señales de incomodidad del actor: “Diego, al parecer, quería conducir solo, o era lo que le habían prometido. Cuando nos mandaron a hacer la promo ya estaba de mal humor. Y yo de florero tampoco iba a estar”. Si bien evitó atacarlo directamente, remarcó que la falta de reciprocidad en cámara la hacía sentir anulada: “Tenés que tener empatía para conectar con tu compañero. Él arrancaba y no me…”, dijo, antes de que Juana Viale completara la frase: “Diego habla, habla, habla…”. Majo asintió, aunque aclaró: “No quiero hablar mal de Diego porque le tengo mucho aprecio”. La periodista contó que la situación se volvió insostenible al punto de afectarle el ánimo: “Me iba a mi casa con una angustia que no merecía tener”.

También señaló que la producción no contribuyó a ordenar el funcionamiento del dúo: “La producción tampoco colaboraba…”. E incluso, según relató en la mesa de Juana, recibió instrucciones contradictorias respecto a su rol en pantalla: “A mí me dijeron: ‘Los conductores van a ser ustedes dos’. Después me aclararon que Diego quería abrir y cerrar el programa. Yo no tengo problemas de ego, pero dividamos las tareas. No ‘Majo, andá para allá’, ‘Majo…’. Me daba vergüenza el rol que estaba haciendo”. Con el correr de los programas, la sensación se hizo cada vez más clara: “Dije: ‘Lo lamento, me voy, no vuelvo más’. Y sentí una liberación total”.

Días atrás, Diego Ramos había explicado públicamente que la salida de Martino no lo tomó por sorpresa: “Lo que dijo es lo que le pasó. No se sintió cómoda y decidió bajarse”, afirmó en diálogo con Intrusos (América TV). También mencionó que un viaje previo de ella complicó la dinámica inicial del ciclo, y que existieron “errores de comunicación” respecto del formato. Aun así, destacó que la relación personal entre ambos está bien y que había intentado revertir la situación antes de su renuncia.

Majo, por su parte, lo confirmó: “Diego me mandó audios, me pidió disculpas y me dijo que lo único que le importa es la relación conmigo. Yo le creo. Es una buena persona”. La periodista remarcó en la charla con Juana que, aunque en otros proyectos podría haber peleado por su lugar, esta vez el malestar era demasiado grande: “Yo a partir de un momento de mi vida dije: ‘Donde no la paso bien, no me quedo’. Entonces, no comulgo con eso. Para mí la vida pasa así. Le doy mucho valor a todo”. Su renuncia, finalmente, terminó marcando el final de una dupla que nunca logró consolidarse frente a cámara. Y aunque el vínculo personal entre ambos permanece intacto, Majo dejó en claro que su bienestar y su espacio profesional no son negociables.