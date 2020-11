Compartir

Las constantes actitudes de la Policía con la comunidad demuestran que se están tomando atribulaciones que no deben, pasando incluso por encima de lo legal. Las denuncias de maltrato y abuso policial no paran y no es coincidencia. Que el jefe de la institución tome medidas al respecto si es que realmente le interesa la ciudadanía.

