Mal debut para La Garra en el Mundial de Handball: cayó ante Países Bajos

En el arranque del certamen que se lleva a cabo en Dinamarca, Noruega y Suecia, la Selección Femenina cayó con Países Bajos 26:41 por la primera fecha del Grupo H. El próximo sábado a las 11:30hs (horario de nuestro país) jugará su segundo partido de la fase de grupos ante República Checa.

Argentina le dio inicio a su 12º participación mundialista -undécima consecutiva- con caída frente a Países Bajos, selección europea en crecimiento durante los últimos años que en el 2019 fue campeón mundial, además de cosechar la medalla plateada en el 2015 y el bronce en 2017. En el otro partido del grupo, República Checa venció a Congo 32:22. Todos los partidos de La Garra en el Mundial Adulto Femenino son televisados por TyC Sports y Directv.

En un encuentro disputado en el Arena Nord de Frederikshavn, Dinamarca, la Selección al mando de Eduardo Gallardo tuvo buenos pasajes de juego en ataque y se mostró intensa en defensa, situaciones que le permitieron estar en partido hasta los veinte minutos del primer tiempo -12:20 abajo al entretiempo-, pero no fue suficiente para contrarrestar a un equipo que nunca le bajó el ritmo del partido e hizo daño corriendo durante los sesenta minutos.

Manuela Pizzo, con 5 tantos, fue la máxima goleadora de un equipo nacional que al igual que el torneo preparación disputado en España no estuvo fina en la definición durante los momentos claves del partido, situación que Países Bajos aprovechó para sacar la diferencia.

Pese al tablero abultado, La Garra concretó otro buen partido en defensa y contó con un influyente rendimiento de Malena Cavo en ataque y buenos aportes individuales que llegaron desde el banco como Carolina Bono, Martina Romero y Sofia Rivadeneira, todas debutantes mundialistas y que representan el futuro de la Selección.

El combinado albiceleste, que no contó con Elke Karsten entre las 16 jugadoras convocadas para el partido (se recupera de una lesión en el isquio de la pierna izquierda y fue preservada), afrontará ahora sus dos partidos claves por la clasificación a la Main Round, ante República Checa el sábado (11:30hs) y Congo el lunes (14hs). Los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda del Mundial.

Un lanzamiento de Micaela Casasola, atajado por Yaray Ten Holte, otro de Ayelén García desde el extremo que se fue desviado y uno más de Cavo, que dio en el poste, sumado a la primera atajada de Marisol Carratú sobre Kelly Dulfer graficó lo que se vería durante gran parte del primer tiempo. Porque en el arranque La Garra trabajó bien el posicional y pudo a llegar a 6mts, pero no tuvo un alto porcentaje de efectividad que con el correr de los minutos sería decisivo ante un equipo que si fue efectivo en ese rubro y comandó el tablero en el arranque, 7:3 en los diez iniciales.

En contrapartida con ese déficit ofensivo, que de todas formas mejoraría con el correr de los minutos teniendo a Cavo como máxima referencia para sumar a pura penetración y sacar 7mts canjeados por gol por Manuela Pizzo, la defensa mostró una buena intensidad y Carratú tuvo algunas intervenciones claves, incluido su primero de los dos goles que marcó de arco a arco.

En todo ese contexto de crecimiento gradual, Argentina llegó a recortar a dos, 8:10 promediando el primer tiempo, aprovechando distintos momentos de superioridad numérica. Sin embargo, el cierre no fue positivo, reaparecieron algunas pérdidas y Países Bajos en siete minutos sacó ocho de distancia que finalmente serían de seis, 14:20, al cierre del primer tiempo tras un mini parcial positivo nacional.

En el arranque del segundo tiempo, y en la rotación, La Garra no hizo pie, multiplicó las pérdidas y sufrió dos mini parciales, 0:3 primero y 0:4 minutos más tarde, que en definitiva comenzaría a sentenciar el partido. Tres goles consecutivos firmados por Sofia Rivadeneira, Giuliana Gavilán y Martina Romero, con la primera atajada de Ayelén Rosalez -ocupó el arco en el complemento-, fueron un bálsamo entre esos dos momentos.

Aún así, en el balance Países Bajos comenzó a mostrar todo su potencial y construir la amplia diferencia por la vía de los lanzamientos externos y los contraataques. De cara a los últimos pasajes del partido, las de Gallardo intentaron recuperar esa solvencia mostrada en defensa durante el primer tiempo y en ataque buscaron ser lo más prolijas posible.

Objetivo que en algunos momentos lo consiguió, sumando los primeros goles desde el extremo con Rivadeneira y Valentina Learreta, además de los goles que llegaron desde la primera línea con Romero y desde el pivot con Gavilán, pero las europeas no bajaron el ritmo en ningún momento estirando la distancia hasta el 26:41 final.

Declaraciones post partido

Eduardo Gallardo: «Primero quiero felicitar al equipo de Países Bajos porque realmente tienen un enorme plantel. Ya sobre el encuentro considero que tuvimos buenos pasajes en el partido, pero sin dudas ellas fueron muy superiores, tenemos muchas jugadoras jóvenes que están teniendo su primera experiencia en un Mundial y bueno cuando te enfrentas contra una potencial mundial se nota mucho la diferencia»

Macarena Gandulfo: «Para nosotras es muy importante estar acá e intentar jugar bien en todos los partidos sea cual sea el rival. Creo que debemos mejorar mucho, principalmente en ataque, pero también creo que hicimos cosas buenas. Nos vamos con buenas sensaciones en defensa, lo venimos haciendo muy bien, pero está claro que Países Bajos es un equipo excelente. Felicitaciones para ellas, creo que estarán peleando por ganar el torneo. Ahora debemos pensar en los próximos dos partidos que son muy importantes para el equipo»

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Manuela Pizzo, Lucia Dalle Crode y Giuliana Gavilán.

Argentina (26:41 vs. Países Bajos): Manuela Pizzo (5), Malena Cavo (4), Micaela Casasola (4), Martina Romero (3), Giuliana Gavilán (3), Marisol Carratú (2), Sofia Rivadeneira (2), Carolina Bono (1), Valentina Learreta (1), Rocio Campigli (1), Ayelén García, Luciana Mendoza, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo, Valentina Brodsky y Ayelén Rosalez.

Próximo partido: Argentina vs. República Checa – 2° fecha Grupo H | Sábado 2 de diciembre, 11:30 horas.