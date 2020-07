Mal estado del Puente Blanco provoca que el tránsito sea “muy riesgoso”

Compartir

Ante las reiteradas quejas por parte de vecinos, el Grupo de Medios TVO se acercó hasta la zona del Puente Blanco, un paso más que importante ya que se trata del acceso norte para ingresar a la ciudad. Vale decir que el malestar ciudadano por el pésimo estado del lugar no es nada nuevo, pese a ello Vialidad Nacional, organismo competente, no ha tomado cartas en el asunto; solo la Municipalidad en el último tiempo realizó “arreglos” que no resuelven la cuestión de fondo.

En el lugar se pudo dialogar con varios motociclistas que se mostraron preocupados por el estado del pavimento de la ciclovía y la escasa iluminación que hay por la noche. Coincidieron que el tránsito allí es “riesgoso” y pidieron intervención urgente de Vialidad Nacional.

“El deterioro no es de ahora, lleva años y nadie se ocupó jamás de hacer algo al respecto. La ciclovía es un desastre, a esto hay que sumarle las maniobras imprudentes de algunos conductores que se adelantan a toda velocidad lo cual está prohibido”, contó una motociclista.

De la misma manera otro agregó: “hay tramos en donde no se puede pasar porque la rajadura del pavimento es grande, ahí por ejemplo es necesario frenar y esquivar despacio, pero muchos que no saben agarran con la moto la parte fea. Siempre hay siniestros viales acá, creo que tenemos un Dios aparte por eso no hay víctimas fatales”.

“Pediría que se ocupen del arreglo, pero que sea algo definitivo o por lo menos no pan para hoy y hambre para mañana. Todos los Gobiernos están en deuda en cuanto a esta zona, jamás a nadie le importó hacer algo al respecto”, confió.

Como se mencionó al principio de la nota, hace algún tiempo atrás la Comuna capitalina realizó “arreglos” en la ciclovía donde “taparon” varios pozos que ocasionaron un siniestro vial donde por fortuna los involucrados resultaron con heridas leves. Trabajos similares se llevan a cabo, cuando la ocasión así lo amerita, en el sector medio por donde circulan automóviles, camiones de gran porte, etc. En este marco, si bien las personas que brindaron su testimonio coincidieron que “agradecen” el hecho de que se tapen las roturas insistieron que “eso es solo provisorio” porque al cabo de un tiempo vuelven a aparecer los problemas.

“Entiendo que esta zona, como es una ruta nacional, es jurisdicción de Vialidad Nacional y no de la Municipalidad por eso mi reclamo va dirigido a ellos. Solamente deben acercarse a recorrer todo el lugar para notar el mal estado”, añadió otro conductor.

Resulta importante decir que, si bien varios hicieron referencia al estado deplorable en que se encuentra la ciclovía, no escapa a esta situación la zona media y tampoco ambos puentes.

Por último, cabe decir que por el lugar circulan a diario miles de vecinos de la zona norte, que comparten el flujo vehicular con conductores que vienen vienen desde el interior provincial y desde otros países. “Hace muchísimos años que no se ejecutan trabajos integrales y ojalá que al hacer pública la situación sirva para que se piense en obras que resuelvan el problema de raíz”, coincidieron los formoseños que hablaron con este medio.