Mala frecuencia: crecen quejas de usuarios por colectivos que pueden demorar incluso horas

Usuarios del transporte urbano de pasajeros, en diálogo con el Grupo de Medios TVO volvieron a expresar su malestar debido a la pésima frecuencia de los coches donde hay días que incluso pueden aguardar más de una hora en las paradas de colectivos, dependiendo de las líneas.

Esta situación genera más indignación los días de altas temperaturas donde la gente se amontona en las paradas en busca de un lugar ya que por la pandemia de coronavirus, solo puede subir cierta cantidad de pasajeros para que se respete la distancia social establecida.

La semana pasada hubo días donde se registraron 43 grados de térmica lo que causó más desesperación entre los usuarios que tuvieron que abrir las ventanillas y así apaciguar el calor, ya que en la mayoría de las líneas no funcionan los aires acondicionados y en los que funcionan no dan abasto.

“Los colectivos tardan bastante, yo espero siempre el 100 y a veces media hora, 40 minutos, depende, uno tiene que estar controlando a qué hora pasó para ver a qué hora viene el próximo, pero hasta eso pasa el tiempo”, dijo una usuaria.

Asimismo reconoció que “no sé si andan los aires, la verdad es que la última vez que subí no me di cuenta de tan apurada que estaba, me descompuse por el calor que hacía, soy paciente con diálisis y me baja la presión de tanto esperar”.

“El único que anda rápido acá es el de la línea 30, los otros colectivos son un desastre”, dijo Javier, un vecino de Namqom.

“Tarda demasiado el colectivo, espero siempre el 80 con el tremendo calor que hace. La mayoría no tiene aires acondicionados, ya no existen más los aires, tenemos que ir con la ventana abierta, es la única manera. Yo me manejo en el 80 porque es el único que entra a mi barrio y la frecuencia no mejora, encima cuando está lleno ya no levantan más pasajeros, tenemos que esperar que venga el próximo”, contó otra usuaria.

“Es complicado esperar tanto con el calor, es lamentable que nos siga pasando lo mismo, las cosas no cambian”, acotó otra vecina consultada.

“Es una espera eterna todos los días, yo viajo en el 40 y es terrorífico, 45 minutos o hasta una hora esperamos a veces. No nos queda otra que aguantar, con el calor es imposible, los aires ya no sirven en ninguna línea, pero si sirvieran tampoco dan abasto porque hace mucho calor”, dijo.

“Hace días viajé con el colectivo lleno, dicen que hay que mantener la distancia, pero había gente parada, éramos muchos y así es imposible cuidarse. Si no hay mucha gente y se abre la ventanilla se aguanta el calor, pero hay días donde es sofocante y no hay manera de hacer ameno el viaje”, expresó.