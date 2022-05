Mala noticia para Boca: se lesionó una de sus figuras y será baja para jugar ante Deportivo Cali

Compartir

Después de la emoción y algarabía que significó el título de Copa de la Liga tras derrotar con contundencia en la final que se llevó a cabo en Córdoba a Tigre, a Boca Juniors le llegó una mala noticia: se lesionó una de sus figuras. Se trata de Luis Advíncula, quien terminó con una fuerte dolencia muscular el encuentro del pasado domingo y estará fuera de las canchas por varias semanas.

“Durante el partido de la final, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho”, fue lo que mencionó el parte médico oficial publicado por la institución de la Ribera.

El peruano jugó en alto nivel en las últimas presentaciones del equipo de Sebastián Battaglia y supo ganarse la titularidad desde que arribó a la institución. Por eso esta es una baja sensible para el cuerpo técnico, que tendrá que definir a su reemplazante de cara al último trascendental duelo del semestre contra Deportivo Cali, el próximo jueves en la Bombonera (arrancará a las 21), en el que el Xeneize intentará ganar para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Las dos alternativas que baraja Battaglia entonces son Nicolás Figal y Marcelo Weigandt. El ex Independiente es defensor central natural, pero también sabe desempeñarse como marcador de punta derecho (de hecho su última presentación como titular en Boca fue en ese sector, en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga ante Tigre). En el caso de Weigandt, número 4 puro, la desventaja es que no ve acción oficial desde el empate contra Godoy Cruz el 21 de abril pasado, cuando sufrió un esguince de tobillo que lo marginó de la actividad.

La baja de Advíncula no solo le generó un dolor de cabeza a Boca sino también al seleccionado peruano dirigido por Ricardo Gareca, que aguarda por un rival en el Repechaje internacional que definirá uno de los últimos cupos para el Mundial de Qatar 2022. La Albirroja chocará el lunes 13 de junio, en suelo qatarí, contra el ganador de la repesca continental entre Emiratos Árabes Unidos (comandado por el Vasco Rodolfo Arruabarrena) y Australia. Tanto Advíncula como Carlos Zambrano habían sido convocados por el Tigre.

La novedad en el equipo de Copa para Boca será el regreso de Marcos Rojo, quien purgó las cinco fechas de suspensión que le aplicó la Conmebol por los disturbios ocasionados en la edición anterior contra Atlético Mineiro. De esta manera, los únicos dos que quedarán al margen de la cita de este jueves por cuestiones disciplinarias serán Cristian Pavón (no fue inscripto y se marchará libre al Mineiro en julio) y Sebastián Villa, quien recién estará disponible en la siguiente instancia.

Así las cosas, el once que asoma en el Xeneize para ir por el triunfo que lo meta en la fase eliminatoria de la Libertadores es: Agustín Rossi; Figal o Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. Si Boca no derrota a los colombianos y queda en el tercer lugar del Grupo E, afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana (se mediría con alguno de los líderes de las zonas de esa competición).

