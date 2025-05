Malas noticias: el histórico capitán Luciano De Cecco no jugará en la Selección de vóley 2025

El seleccionado de vóley comenzó, a cuentagotas, a entrenarse en el Cenard de cara a una temporada que contará con dos torneos importantes, la Liga de las Naciones (VNL) y el Mundial de Filipinas. El entrenador seguirá siendo Marcelo Méndez, pero faltará el jugador más importante, el capitán histórico, Luciano De Cecco, quien no aparecerá en la lista…

Así lo acordaron el armador del Modena y el cuerpo técnico, que ahora dispone de Matías Sánchez y Matías Giraudo como principales variantes en el puesto. La primera actividad del equipo serán los amistosos ante Irán el 5 y 6 de junio en el Aldo Cantoni de San Juan.

Cachete, quien debutó en la Selección el 24 de abril del 2006, a los 17 años, 10 meses y 22 días, ya tiene 36 y una operación por delante, de cólicos renales, que conspira en contra de que alargue su estadía en un equipo que lo disfrutó 19 temporadas, con despedida en los Juegos Olímpicos 2024, cita en la que fue abanderado del plantel nacional que ahora cuenta con el Polaco Cristian Poglajen, retirado el año pasado con 35, de manager.

¿Es un cierre definitivo? Al menos, el propio jugador no se lo confirmó a Olé, pero sí que en este 2025 no vestirá la celeste y blanca. Por ahora, le quedan un par de semanas más con la del Modena, que está jugando los playoffs de la Super Lega de Italia para buscar la mejor ubicación posible del 5° al 10° lugares. La final ya empezó con Trentino 1-Lube Civitanova 0, en este último equipo, De Cecco salió campeón de la liga más importante del mundo en el 2021, en el 2018 la ganó con el Perugia.

Cachete ya había coqueteado con el retiro de la Selección. De hecho, en entrevista con este periodista en el 2022, había dicho: «Cuesta ir y venir siempre con lo mismo, ya no tengo edad (34) para soportar ciertas cosas. Yo siempre dije que quería irme bien y tranquilo. Es más: si me hubiese ido el año pasado, me habría ido tranquilo y en paz. Ahora me voy a ir igual. Ojalá que podamos llegar a hacer un buen torneo (NdeR: por el Mundial), y si lo puedo concluir con París 2024, genial. Si no, lo intentamos y seguirá otra cosa».

Cuentan quienes estuvieron en el último vestuario de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2021, que allí Cachete puso un punto final a su carrera con la Selección, sin embargo luego continuó. Y hasta París 2024 parece que llegó. Porque si bien todavía no lo anunció, parece difícil que vuelva en el 2026, aunque hasta que él lo confirme, la puerta estará, al menos, entornada.

La actividad de la selección de vóley en el 2025 sin Luciano De Cecco

Ya hay 15 jugadores entrenándose en el Cenard, a la espera del grueso que aun está jugando o descansando tras las temporadas del exterior. En este lote se incluye al DT Méndez, que con el Jastrzebski arrancará el cruce ante el Projekt Warszawa por el tercer puesto de la Plus Liga polaca, además de la semifinal de la Champions (viene de perder las dos últimas en la final) ante el Zawiercie, también de Polonia.

Del inicio de los entrenamientos fueron parte: Manuel Armoa, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego, Pablo Denis, Pablo Urchevich, Federico Trucco, Ezequiel Vázquez y Tobías Scarpa. Luego se fueron sumando: Lucas Conde, Matías Sánchez, Matías Giraudo, Gustavo Maciel, Fausto Díaz, Germán Gómez e Imanol Salazar.

En la VNL, Argentina debutará en la fase del 11 al 15 de junio en Quebec, Canadá; luego viajará a Belgrado para el segundo capítulo, del 25 al 29; y cerrá la primera fase en Kato, Japón, del 15 al 20 de julio. Los ocho mejores, incluidos el local, pasarán a la ronda final a disputarse del 30 de julio al 3 de agosto en Ningbo, China.

En tanto, del 12 al 26 de septiembre se jugará el Mundial en Manila, por primera vez con 32 equipos. Argentina integrará zona con Francia, Finlandia y Corea del Sur. Los primeros dos pasan a octavos.