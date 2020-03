Malas noticias para Boca: Zambrano sufrió una fractura y será operado

Compartir

No todas son sonrisas para Miguel Ángel Russo después de haber dado el golpe en la última fecha de la Superliga con Boca. La alegría de haber conseguido arrebatarle el título a River quedó levemente empañada con la noticia que se conoció en las últimas horas: el defensor Carlos Zambrano sufrió una fractura en la costilla que lo marginará de las canchas por más de dos semanas.

“Carlos Zambrano sufrió un traumatismo costal durante el partido contra Gimnasia y, de acuerdo a los estudios realizados, tiene una fractura de la 7ma y 8va costilla, más neumotorax secundario a contusión pulmonar, motivo por el cual deberá ser intervenido”, fue el parte médico que emitió el Xeneize para confirmar la mala noticia. “Seguramente va a ser intervenido en estas horas por un problema en el pulmón”, agregó Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol de la entidad.

El futbolista peruano de 30 años había tenido su debut con la camiseta de Boca en la Superliga en el triunfo 1-0 sobre Gimnasia de la Plata en la Bombonera que decretó el título para el equipo de Russo. Sin embargo, no pudo terminar el encuentro en cancha luego de sufrir un golpe con Matías Pérez García en la puerta del área a los 14 minutos del segundo tiempo. Inmediatamente fue atendido por los médicos y debió dejarle su lugar en el terreno de juego a Nicolás Capaldo.

Zambrano, que llegó al club a comienzos de febrero como refuerzo, había tenido su estreno oficial en la Copa Libertadores contra Caracas en Venezuela y luego fue el elegido por Russo para formar la dupla central junto con el paraguayo Junior Alonso. Esto se debió a la lesión de Lisandro López (fractura el pie izquierdo) y a las suspensiones de Carlos Izquierdoz y el juvenil Gastón Ávila. Estos dos últimos ya estarán a disposición para los próximos partidos y serán los encargados de cubrir los huecos en la línea defensiva: el Cali será titular en la Libertadores junto con Alonso.

El ex Schalke 04 de Alemania, Rubin Kazan de Rusia y Dinamo Kiev de Ucrania, entre otros, se ausentará en el partido de mañana martes contra Independiente Medellín por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero se prevé que esté fuera de las canchas también contra Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa de la Superliga y Libertad por la Libertadores, de base.

La noticia también impactará en su país porque el entrenador Ricardo Gareca no podría seleccionarlo para afrontar los dos juegos que iniciarán el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022: Perú visitará a Paraguay el 26 de marzo y luego será anfitrión de Brasil el 31 de marzo en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas.