«Malena Gamarra es la revelación en esta campaña», afirmó Olivera

Durante una entrevista en Expres en Radio, el director de Transporte de la ciudad de Formosa, Fabián Olivera, abordó distintos aspectos del escenario político actual y destacó con énfasis la figura de Malena Gamarra, a quien calificó como “la gran revelación de la campaña”, resaltando su combinación de juventud, compromiso de gestión y respaldo de experiencia dentro del espacio político que encabeza el intendente Jorge Jofré.

“Malena sintetiza lo joven, lo nuevo, la gestión, y está acompañada por la experiencia. Es una mujer extraordinaria, muy trabajadora, sabe lo que hace y disfruta de lo que hace. Siempre está feliz, no reniega con nada, y eso se nota cuando habla con los vecinos”, afirmó Olivera, visiblemente entusiasmado con el rol que la joven candidata viene desempeñando.

Una campaña que se apoya en la gestión

Olivera aseguró que en el espacio Valores Ciudadanos, donde Gamarra se perfila como una figura emergente, “la mejor campaña es la gestión”.

En ese sentido, remarcó: “Nosotros no terminamos el 29 de junio, trabajamos todo el año, caminamos los barrios, damos la cara todos los días, y la gente valora eso”.

Resaltó también el carácter colectivo y amplio del espacio político, que articula dentro del Frente para la Victoria pero tiene identidad propia. “Somos un grupo compacto, con jóvenes, con experiencia, y con una conducción clara. Jorge Jofré logró construir una columna vertebral sólida dentro del PJ, integrando también a personas que no son peronistas, pero que se han sumado con ganas de trabajar”, señaló.

Críticas al uso superficial

de la política en

redes sociales

En otro tramo de la entrevista, Olivera se mostró crítico respecto a cómo algunos actores políticos actuales abordan la actividad política, especialmente en redes sociales: “Veo que muchos se lo toman a la chacota, como si fuera un cortometraje. Suben fotos y después, cuando los ves en persona, no tienen nada que ver. La política no es actuación, es compromiso real con la gente”.

Faltas de

respeto

A su vez, lamentó el uso de malas palabras y la falta de respeto en el debate público. “No me imagino a Alfonsín, Menem o Cafiero usando malas palabras. Hoy hay muchos que se metieron en política pero que no hacen política, y eso genera el rechazo de la gente”, afirmó.

Postura crítica

hacia Javier Milei

Consultado sobre el fenómeno Javier Milei, Olivera fue categórico: “Rechazo su estilo porque es maleducado y agresivo. Hay jóvenes que se sienten identificados con esa forma, pero después se quejan del ajuste, de la falta de obras y del recorte de subsidios. Milei es un político que rechaza la política, y eso es peligroso”.

También subrayó la contradicción de algunos dirigentes locales que “quieren colgarse del partido de Milei sin formar parte realmente de ese espacio”, lo cual —a su entender— termina confundiendo al electorado.

Elecciones del

29 de junio:

«El vecino sabe votar»

De cara a las próximas elecciones municipales, Olivera se mostró confiado: “No es una incógnita cómo va a votar la gente, en la ciudad vamos a ganar nosotros. Y Malena Gamarra va a ser clave en ese resultado porque es la cara nueva que representa lo mejor del presente y del futuro político de nuestra ciudad”.

Opciones

para el vecino

Finalmente, remarcó que los vecinos tienen dos opciones claras: “Frente para la Victoria y Valores Ciudadanos. Competimos sanamente el 29, pero después trabajamos juntos. No somos enemigos, somos un equipo que construye todos los días, no solo cuando hay elecciones”.

Equipo

consolidado

Con el respaldo de la gestión, un equipo consolidado y la frescura de nuevas figuras como Malena Gamarra, Valores Ciudadanos se perfila como una de las apuestas fuertes para los comicios locales.