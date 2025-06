Malena Gamarra: “Hoy queda inaugurada la tercer sección de la Peatonal Rivadavia”

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la Ing. Malena Gamarra informó que esta tarde queda inaugurada la tercer sección de la Peatonal Rivadavia.

La Municipalidad de Formosa dejará inaugurado en la tarde de este jueves un nuevo tramo de la calle Rivadavia, transformado en semipeatonal. El proyecto busca revitalizar una zona clave de la ciudad, combinando la funcionalidad del tránsito vehicular con la creación de un espacio de esparcimiento para los vecinos, especialmente durante los fines de semana y feriados.

«Estamos muy contentos porque en horas de la tarde ya vamos a dejar habilitado un nuevo sector recuperado para toda la ciudad», confirmó la Ing. Malena Gamarra, de la gestión del Intendente Jorge Jofré.

Este nuevo tramo mantiene la estética de las remodelaciones anteriores, con «mobiliario moderno, equipamiento de bancos y un sistema lumínico LED», pero introduce la particularidad de ser semipeatonal. El objetivo es que, si bien el sector seguirá descongestionando el tránsito de manera habitual, «se pueda dar ese plus de usarlo como peatonal para realizar actividades los fines de semana», fomentando un punto de encuentro para emprendedores, artistas locales y la familia formoseña.

La obra principal, que demandó tres meses de trabajo intenso, fue precedida por diálogos con los comerciantes de la zona desde el mes de enero y obras complementarias de desagües pluviales.

Junto con la calle, se habilitará un nuevo espacio con un fuerte valor histórico y cultural: el Museo del ex Mercado de la Ciudad. Ubicado en la intersección donde actualmente funciona el Centro Cultural Municipal, el museo busca «que los más chicos conozcan parte de nuestra historia y que aquellos que tuvieron la suerte de ir a hacer compras ahí, vuelvan a traer esos gratos recuerdos a la memoria».

La inauguración de hoy coincide con el cierre de la campaña electoral, previo a la veda que comienza mañana viernes. Desde el oficialismo municipal se mostraron optimistas de cara a los comicios del domingo, destacando la recepción de los vecinos durante la campaña. «El calor y la calidez que recibimos en cada uno de los hogares fue muy lindo y creo que es como resultado de todo el trabajo que viene realizando la gestión», señaló Malena Gamarra.

Finalmente, enmarcó esta obra como un ejemplo de su filosofía de gobierno: «Nosotros no vamos con sólo con propuestas, sino que avanzamos con hechos. Esta inauguración es una verdadera fiesta por la carga histórica que tiene este lugar para la ciudad».