Malestar de formoseños por la nueva suba de precios de los combustibles

Con el aumento de YPF de los valores de los combustibles, el resto de las empresas del sector iniciaron el mismo camino y es así que en menos de 24 horas, la petrolera Raizen que comercializa a través de la marca Shell y Puma hicieron lo propio y retocaron los valores en sus puntos de venta. El Grupo de Medios TVO, recorrió varias estaciones de servicio de la ciudad donde habló con la gente que se mostró molesta por esta nueva suba.

“Yo suelo cargar $1500 por semana, seguramente ahora pagaré más de $2.000. De ahora en mas hay que salir en moto o bicicleta”, sostuvo un hombre.

Por su parte, una vecina acotó que “sinceramente no me sorprenden más los aumentos, todo aumenta, nos acostumbramos a eso”.

“Yo no puedo moverme en otro vehículo, y tampoco puedo caminar mucho porque tengo problemas de salud, entonces si o si tengo que utilizar el auto. Lastimosamente tengo que dejar de comprar otras cosas y cargar combustible”, añadió otra formoseña.

“Siempre tuve vehículos, antes no me costaba cargar combustible, ahora hay que administrar muy bien las finanzas para poder hacerlo. La economía está muy mal”, aseveró la misma.

Otra persona opinó: “siguen aumentando los combustibles y con esto sabemos que se vienen subas en las mercaderías, mientras tanto los salarios no registran modificaciones, lamentable, cada vez somos más pobres”.

