Malestar de trabajadores de la Comisión de Fomento de San Hilario porque no respetaron asueto por su día

Compartir

Linkedin Print

Cada 8 de noviembre empleados y trabajadores de municipios del país conmemoran el Día del Trabajador Municipal; la fecha en cuestión recuerda la creación en 1959 de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina -COEMA-.

Vale decir que durante dicha jornada los trabajadores tienen asueto y no acuden a sus lugares de trabajo a modo de reconocimiento por la vocación y por el servicio que demuestran diariamente en sus tareas desde todas las reparticiones municipales, brindando sus conocimientos y experiencias para el logro de los objetivos propuestos al servicio de la comunidad.

En este sentido, todos los municipios de Formosa adhirieron al asueto, pero no fue el caso de la Comisión de Fomento de San Hilario donde solo un sector no prestó servicios. Ante lo ocurrido, el secretario adjunto de ATE- Formosa, Carlos Villasanti fue muy crítico al presidente de dicha Comisión Salvador Figueredo y dijo que se trató de un «caso único» en toda la provincia.

«Hay malestar porque en el día del empleado municipal cerraron la parte administrativa, pero no fue así con los compañeros de obras públicas, no hubo asueto para ellos», aseveró.

Señaló que «es una situación única en toda la provincia, donde al trabajador en su día le exigieron que trabaje normalmente».

«En la mayoría de los Municipios y Comisiones de Fomento festejaron el día de los trabajadores, y acá no solo eso, sino que hicieron trabajar a un determinado sector», cerró diciendo Villasanti.

Compartir

Linkedin Print