Malestar de vecinos de Fontana luego de que trascendieran fotos del Intendente en una fiesta: “Debería dar el ejemplo”, coincidieron

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de la localidad de Comandante Fontana se mostraron indignados y molestos luego de que se conocieran fotos del intendente Juan Carlos Jaquemin participando de una fiesta por el Día del Empleado Municipal, rodeado por decenas de personas y sin respetar las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del coronavirus. Lamentaron que el Jefe Comunal “no dé el ejemplo” y “se burle de esta manera de los fontanenses”.

Una pobladora del lugar indicó que “mientras a nosotros nos exigen el distanciamiento o nos corren de la plaza por no respetar las medidas, nuestro Intendente anda de fiesta sin distanciamiento ni barbijo; evidentemente no le importa en lo más mínimo dar el ejemplo”.

Asimismo, otra agregó que hay gran malestar porque “las familias quieren ir a la plaza con sus hijos, pero la Policía las corre. Al ciudadano común exigen un montón de cosas y no es justo que al Intendentes se le permita romper las medidas, acaso tiene coronita, él sí y nosotros no”.

“Es una vergüenza, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para cumplir con las medidas ante lo que está pasando y quienes nos gobiernan no dan el ejemplo, después con qué cara salen a pedir el acompañamiento de todos para esta lucha que se lleva adelante. Sinceramente lamentable”, añadió otro de los fontanenses.

Por último, es importante decir que quienes brindaron su testimonio coincidieron que los efectivos policiales solo son “estrictos” con algunos, mientras que “a los que tienen poder no le dicen nada y permiten estas cosas”.

Compartir

Linkedin Print