Malestar en LLA por los dichos de Macri

Las negociaciones para un eventual acuerdo político en la provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO están en un momento de máxima tensión y, si bien en el Gobierno evitan confrontar con Mauricio Macri, los representantes del oficialismo ven cada vez más lejana la posibilidad de un arreglo.

Las posturas por parte de la Casa Rosada sobre cómo continuar con las conversaciones con el principal aliado legislativo que tuvieron durante el 2024 son divididas, más aún después de las duras declaraciones que hizo el ex presidente.

“Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores”, sostuvo el ex mandatario nacional en una reunión que mantuvo este miércoles por la mañana en Mar del Plata con el intendente Guillermo Montenegro y dirigentes de la Quinta Sección Electoral.

Macri pronunció estas palabras en el marco de una gira que está haciendo por el interior de la provincia de Buenos Aires y frente al titular de su espacio a nivel bonaerense, el diputado Cristian Ritondo.

“Son declaraciones de ruptura, lamentablemente. No se puede seguir negociando con alguien que está diciendo constantemente estas cosas”, respondió un armador de La Libertad Avanza. En el seno del oficialismo, los dichos del ex presidente generaron malestar, principalmente porque se dieron en medio de las reuniones que las autoridades nacionales vienen teniendo con referentes del PRO, como los propios Ritondo y Montenegro.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, primero recibió a ellos dos -y a Diego Santilli, que debe renovar su banca- en su despacho de Balcarce 50 y, luego, en la oficina de Martín Menem en la Cámara baja. La cúpula libertaria busca desde el comienzo que el potencial acuerdo de cara a las elecciones en la provincia se den entre dirigentes y no entre los partidos, mientras que Macri insiste en que solamente aceptaría el pacto si es en el marco de una alianza entre las dos fuerzas políticas. Si bien en un primer momento Ritondo se sentó a escuchar las propuestas de la otra parte involucrada, en múltiples conversaciones con el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, en los últimos encuentros le dejó claro a su interlocutor que no hay forma de que abandone el PRO para sellar el arreglo electoral.

“Mirá, nosotros no cerramos el diálogo con nadie, pero han cambiado las formas…”, advirtió una persona cercana que responde directamente a Karina Milei. Al respecto, quienes tienen contacto fluido con Pareja reconocieron que “a Mauricio no le queda otra que ir a fondo porque, para dar un ejemplo, cuando Ritondo y Santilli se sientan en Casa Rosada, a él ni lo mencionan”.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias que hoy aparecen como insalvables, en el entorno de Javier Milei evitan confrontar con el ex mandatario y recuerdan que “el Presidente dejó bien claro su deseo de que haya un acuerdo”.

En “Las Fuerzas del cielo”, sector referenciado en Santiago Caputo, consideran que “una cosa van a ser las elecciones locales, para legisladores y concejales, y otra muy distinta, la nacional”.

“En la ciudad hay un riesgo de que Santoro salga primero por una estupidez de no ir juntos, sería muy contraproducente que en la provincia nos pase lo mismo. Lo más probable es que en octubre vayamos todos juntos”, argumentó uno de los referentes de ese espacio.

En este sentido, respecto de los comicios bonaerenses, sostuvo que “lo más lógico sería, para evitar conflictos, que el PRO de última no presente candidatos y listo”.

“De esa forma, no quedan mal y tampoco complican, porque, por más que estén muy por debajo nuestro, aunque saquen pocos puntos, esos votos pueden ser la diferencia para que el kirchnerismo termine ganando”, agregó.