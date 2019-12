Malestar por colapso de cloacas en el Bº Guadalupe: «No se aguanta el olor»

Compartir

Linkedin Print

Vecinas del barrio Guadalupe, que viven en las Torres 138 y 139, se contactaron con el Grupo de Medios TVO para hacer público el malestar generalizado ante la presencia de agua servida en diferentes sectores, la cual -según dijeron- se da debido al colapso de las cloacas. «Vivimos entre la materia fecal, esto es insalubre, ya no sabemos a quién pedir que nos den una respuesta», coincidieron.

Una de las vecinas comentó que «si bien se trata de una situación que se repite permanentemente, este problema en la zona lo estamos padeciendo desde hace algunas semanas atrás, las cloacas están llenas y debido a eso se produjo un colapso. No podemos pasar por los pasillos sin ensuciarnos».

«El olor es inaguantable, no se puede estar en estas condiciones, vivimos entre los desechos cloacales. Toda la situación empeora en los días de intenso calor», acotó otra mujer que dejó en claro que «ya dimos aviso de lo que está pasando, pero nadie nos hace caso. No podemos seguir así, acaso están esperando que nos enfermemos todos para tomar medidas; es horrible vivir en estas condiciones».

De la misma forma, otra de las pobladoras del lugar añadió que no solo deben convivir con el agua servida en los pasillos y todo lo que eso conlleva, sino que «ahora por ejemplo nos estamos ingeniando porque el agua en el baño ya no corre, tratamos de no utilizarlo porque vamos a terminar con la materia fecal en nuestras casas, tenemos que irnos a la casa de algún familiar, cada vez estamos peor».

Por último, vale aclarar que la problemática de las cloacas en dicho conglomerado no es nueva ya que permanentemente hay quejas al respecto, por ende, en diversas oportunidades los organismos pertinentes se ocuparon de tomar cartas en el asunto; con esta esperanza es que las vecinas de la zona insistieron en hacer publico lo que allí están viviendo.