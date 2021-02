Malestar por estado de abandono del cementerio San Antonio donde “predomina la maleza”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un vecino de la ciudad hizo público su malestar por las pésimas condiciones en que se encuentra el cementerio San Antonio, lugar donde actualmente predomina la maleza denotando un gran “abandono”; indicó que le llama la atención la situación ya que en el último tiempo mejoró notablemente el aspecto de toda la zona.

“Tengo a mi mamá enterrada en este cementerio desde hace casi nueve años, en los primeros años realmente el abandono era notorio, nunca cortaban el pasto, permanentemente había caballos o vacas que corrían por todo el lugar rompiendo las tumbas y cruces, sinceramente era un dolor de cabeza venir todos los domingo y ver el estado, como familia nos ocupábamos de limpiar y arreglar el panteón o los jarrones que rompían los animales”, recordó el mismo, agregando que “nobleza obliga y debo decir que desde que asumió el actual intendente el lugar mejoró, ya que había una presencia municipal activa. Desde hace varios años nos dejamos de preocupar por la maleza, por ejemplo, pero ahora no sé qué pasa, porqué este abandono nuevamente”.

Y continuó: “el primer domingo desde que se levantó la Fase 1 en la ciudad fui a visitar a mi mamá y me encontré con este abandono, entonces me ocupé de limpiar el lugar pensando que quizás en los próximos días la Municipalidad se ocuparía de hacerlo en todo el predio, pero me equivoqué ya que hoy -por ayer- volví y el panorama era aún peor que la vez anterior”.

“Me sorprende el abandono que hay ahora, ojalá se ocupen de limpiar todo el predio, ya que todo el lugar está abandonado, y no me refiero a las tumbas porque creo que eso es responsabilidad de cada familia, pero el terreno en si está abandonado, no se puede ni caminar del pasto y los mosquitos debido a esto es tema aparte”, asintió.

“Es una lamentable que no se ocupen por lo menos de cortar el pasto, entiendo que la Municipalidad se debe ocupar de otras cuestiones que quizás considera más importantes, pero por lo menos deberían mandar a cortar la maleza para que los formoseños que tenemos a nuestro ser querido podamos compartir un momento en un espacio limpio, no pedimos mucho”, finalizó diciendo el hombre con la esperanza de que pronto se subsane el hecho.

Compartir

Linkedin Print