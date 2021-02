Malestar porque no permitirían el ingreso de fotógrafos a la Parroquia del barrio San Francisco para cubrir eventos

Compartir

Tras las flexibilizaciones del último tiempo en Formosa, una de las actividades que fue “habilitada” tiene que ver con los actos religiosos, y es por ello que muchos jóvenes y niños de diferentes congregaciones realizarán el catecismo o la confirmación.

En este sentido, quienes se ven beneficiados porque podrán trabajar luego de casi un año de estar parados son los fotógrafos ya que son muy requeridos en estos eventos.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Alberto Brítez -conocido fotógrafo local- se quejó porque en la Parroquia del barrio San Francisco ya habrían avisado de que no los van a dejar ingresar para que realicen su trabajo debido a los protocolos por la pandemia de coronavirus. “Sinceramente creo que es infundado el hecho de que nos prohíban la entrada, no sé si será una decisión de la Iglesia o solo de la encargada del Circuito de la capilla San Francisco”, aseveró.

“Estuvimos un montón de meses sin poder trabajar, porque nosotros vivimos de los eventos sociales, encuentros, etc., entonces al no haber nada debido a la situación sanitaria que se vive no pudimos trabajar y tuvimos que rebuscarnos con otras actividades, ahora que de a poco se están reactivando las actividades nosotros queremos trabajar”, insistió.

De la misma forma expuso que “el hecho de no dejarnos ingresar es infundado, porque un fotógrafo bien puede hacer su trabajo cumpliendo con todos los protocolos, ni siquiera tenemos que estar cerca de las personas ya que a una distancia determinada podemos hacer las tomas”.

“Muchos padres ya se contactaron conmigo para contratar mis servicios, pero después me escribieron para decirme que no vamos a estar permitidos, ojalá que se tomen medidas en este sentido, no puede ser que una persona o un grupito reducido decida quién entra y quien no”, finalizó diciendo Brítez.

